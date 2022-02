Sårbare mennesker er ikke rekvisitter

Wongel Desta Demisse (18) er utvekslingsstudent og frivillig i Tanzania. Nå ønsker hun et oppgjør med bruken av sosiale medier i det globale sør. Her spiller jeg fotball sammen med mine jevnaldrene som er del av organisasjonens Youth Empowerment program. Etter kirkebesøk måtte vi handle inn vann og jeg skulle prøve meg på den lokale bæremetoden. Dette er utsikten av nabolaget jeg bor i, kalt Sinza Palestina. Kontoret vårt dro på staff-retreat på Camp Gwata før jul. Da sov vi yngre ute hele natta.

Noen tror de kan krydre Instagram-feeden sin med «stakkarslige» mennesker. Det er jeg lei av. Vi trenger en mer etisk formidling på sosiale medier.

Landegrensene åpner mer og mer. Dermed er utenlandsreise plutselig på alles agenda. Ikke minst hos oss ungdommer.

Ved å observere flere av mine likealdrende på utvekslings- eller utenlandsprogrammer, inkludert meg selv, har et stort og genuint ønske vokst i meg.

Ønsket er noe ikke bare jeg, men også hele verden trenger. Hvert fall om vi skal «walk the talk» om å skape en rettferdig verden.

Trenger mer etisk formidling

Jeg ønsker og trenger å se en mer nyansert og etisk formidling på sosiale medier når vestlige mennesker reiser til Afrika.

Det er uaktuelt for meg at folk på min alder reiser til afrikanske land for utveksling i bistand, misjon eller lignende og tar bilder av hvert barn på gaten, som om de ikke har rettigheter.

Det er uaktuelt at disse bildene publiseres på Instagram som om sårbare mennesker er rekvisitter. Uten noen spesiell forståelse eller konfrontering av de undertrykkende systemene.

Og det er hvert fall uaktuelt når disse som fullførte videregående for bare et halvt år siden, fremstiller seg selv som noen livreddere på bakgrunn av sin vestlige tilhørighet.

«Hvit-frelser-komplekset»

Jeg er selv utvekslingsstudent og frivillig på dette rike kontinentet. I vakre Tanzania er etisk bruk av sosiale medier noe av det skolen min, Hald internasjonale skole, som blant annet er eid av Strømmestiftelsen, på forhånd forberedte meg på.

Skal jeg «hjelpe» mennesker, burde jeg være oppmerksom på ikke å videreføre nedverdigende bilder av og holdninger mot de samme menneskene. Ikke minst at jeg respekterer kulturell kontekst og ikke anser min vestlige kunnskap som overlegen. Jeg er der først og fremst for å lære.

Ved å være en etiopisk-født nordmann har jeg lenge vært obs på problematikken rundt vestlige frivilliges reiser sørover. Dette kjennetegnes av det historisk forankrede «hvit-frelser-komplekset». Kort sagt betyr begrepet en etnosentrisk, hvit/vestlig person som vil «redde» ikke-hvite mennesker gjennom en kontekstløs og selvtjenende tilnærming.

Må være bevisste

Komplekset er et systematisk problem med røtter i historisk imperialisme, kolonialisme og kapitalisme. Det er inngrodd i dagens nord-sør-maktforhold og vårt verdensbilde. Derfor krever det bevisste handlinger og nådeløs motstand for å avskaffe det. Det er nødvendig at vi setter i gang.

Husker du for eksempel da noen fra hjemstedet eller vennekretsen din dro til Afrika og plutselig ble veldig aktive på Instagram, Snapchat eller Facebook? Der mye av innholdet var unge barn fra gatene, skoler eller hjem?

Har du noen gang stilt spørsmålet «Hva er hensikten med dette innlegget»? Eller «Hva slags bilde maler det av mørke mennesker»? Og ikke minst «Har en voksen med god samtykkekompetanse gitt tillatelse til publiseringen av dette»?

Dette kan og må hver enkelt av oss begynne å gjøre ved bruk av sosiale medier på reise.

Må starte med egne holdninger

Jeg er utrolig lei av de ensartede bildene som er å finne i det globale sør. Jeg er utrolig lei av at ikke-statlige eller ideelle organisasjoner bruker fornedrende bilder av mitt folk for å generere penger til prosjektene sine.

Og jeg er hvert fall lei av at alt dette og mer gir mine likealdrede en følelse av at de kan krydre Instagram-feeden med disse «stakkarslige» menneskene, for selv å se ut som helter. Når realiteten er at de korte utvekslingene som utføres på folkehøyskoler eller bibelskoler, gjør lite nytte for sårbare mennesker i lengden.

Vil vi skape endring? Bringe «lys» inn i menneskers liv?

Da må vi begynne med våre egne holdninger først.

