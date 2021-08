Vi må gjøre det enklere å si nei til alkohol

Ingvild Halderaker (18) Fylkesleder for Oslo KrFU

6 minutter siden

Det skal ikke være ubehagelig å takke nei til alkohol. Det skal være like greit som å takke nei til et glass brus, skriver Ingvild Halderaker (18).

Jeg har selv opplevd hvor vanskelig det er å være den som takker nei.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Noe av det mest frustrerende med å ta avstand fra alkohol er at man føler man trenger en slags gyldig grunn. Det trenger du ikke. Du trenger ikke forklare deg dersom du ikke vil, og du er heller ikke kjip.

Det er nesten alltid forventet at det skal drikkes på fest eller i sosiale settinger. Sånn burde det ikke være. Alkohol er blitt et samfunnsproblem.

Flere føler seg presset

Mange ungdomsmiljøer er preget av et massivt drikkepress. Dette fører til at altfor mange blir med på å drikke selv om de egentlig ikke ønsker det. Jeg har selv opplevd hvor vanskelig det er å være den som takker nei. Det er ikke gøy og ofte veldig ukomfortabelt.

I en undersøkelse gjennomført av Ipsos, på oppdrag fra Blå Kors, sier én av fire at de ofte får spørsmål om hvorfor de ikke drikker alkohol. Mer enn én av tre har takket ja til alkohol for å slippe å forklare hvorfor de ikke vil drikke.

Dette er tall som viser at drikkepress er et reelt problem i samfunnet vårt, og som vi er nødt til å ta et oppgjør med.

Spesielt rundt skolestart er det mange ungdommer som kjenner på drikkepresset. Dette gjelder for de som begynner på videregående eller høyere utdanning, men faktisk også for flere elever på ungdomsskolen.

Når det skal dannes nye gjenger og grupper, har man selvfølgelig lyst til å være med, og da sier man fort ja til noe man egentlig ikke vil.

Skal ikke være ubehagelig

Mange opplever at de ikke blir invitert og føler at de blir holdt utenfor dersom de ikke drikker alkohol. Dette er en kjip følelse. Det bør ikke være sånn at man må drikke for å ha et sosialt liv.

Vi må få bort forventningen om at det skal drikkes i sosiale settinger, for det skaper utestenging og ubehageligheter.

Jeg håper at vi som samfunn kan ta et oppgjør med den usunne alkoholkulturen. Vi har skapt en kultur hvor det å drikke er normalen. Vi er nødt til å endre dette og gjøre det enklere å si nei.

Det skal ikke være ubehagelig å takke nei til alkohol. Det skal være like greit som å takke nei til et glass brus. Folk må få lov til å bestemme selv.

Man må slutte å ta det som en selvfølge at alle ønsker å drikke alkohol, og det er ikke nødvendig å grave og stille masse spørsmål om noen ikke gjør det.

Uansett om man ikke drikker alkohol, eller drikker det av og til, så er det et personlig valg som andre og samfunnet bør respektere.

Jeg vil avslutte med å si: Til deg som føler deg alene om å velge ikke å drikke alkohol, det er du ikke.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.