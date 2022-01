Samfunnet har kanskje glemt deg, men jeg ser alt du bidrar med

Håvard Moum 21 år

Nå nettopp

Håvard Moum (21) har vikariert i barnehage under pandemien og dette inspirerte ham til å skrive et innlegg.

Barnehageansatte er noen helter.

Til alle barnehageansatte.

Jeg ser at du er sliten. Jeg ser at det koster. Men jeg vil likevel takke deg for den kjærligheten du gir til barna. Denne kjærligheten kan ikke vaskes bort av Antibac og ufattelig krevende tiltak.

Du har lov til å være frustrert. Du har lov til å være sliten. Igjen og igjen hører vi politikere si at barnehagen er så viktig. Det er blitt gjentatt så mange ganger at det nå føles som tomme ord.

Samfunnet har glemt deg, men jeg ser så godt hva du gjør. Jeg ser at du deler ut en ekstra klem til dem som trenger det. Jeg ser at du deler gleder og sorger. Jeg ser barn vokse gjennom lek, moro og kjærlig rådgiving.

På grunn av deg, tror jeg på fremtiden vår.

Takk for at en ydmyk vikar kan få ta del i denne vakre verden, hvor alt er som før. Selv når verden raser, står dere rakrygget for våre yngste.

