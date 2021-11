Jeg vil se flere jenter spille basketball

Solveig Bakken Dragø (13)

Solveig Bakken Dragøy (13) mener at det er viktig med likestilling i basketball.

I flere århundrer er kvinnene blitt undertrykket. Dette skjer også i sporten.

Hvis du for eksempel ønsker å bli en kjent, internasjonal basketballspiller, så er dette vanskelig hvis du er kvinne. Hva kan vi gjøre med dette problemet?

Lite likestilling

Basketball ble oppfunnet i USA i 1891, og har siden vært en av verdens mest kjente idretter. Idretten er populær både nasjonalt og internasjonalt, og USA er kanskje det største landet i basketballverden.

I USA finnes det mange store ligaer. Spesielt er NBA (The National Basketball Association). Det er en liga for menn som er veldig populær.

Men har du hørt om WNBA (The Women's National Basketball Association)? Mest antagelig ikke, med mindre du er en del av basketmiljøet. Men her er forklaringen.

WNBA er den samme ligaen som NBA, bare at den er for kvinner. I 2019 tjente WNBA-spillere rundt 70.000 dollar i gjennomsnitt, i motsetning til NBA-spilleres gjennomsnitt på 6,1 millioner dollar.

Solveig Bakken Dragøy (13) forteller at kvinner har opplevd mye motgang for å spille basketball.

Urettferdig historie

Det finnes andre eksempler på urettferdigheten i basket. Kvinner fikk ikke drible ballen fritt på banen før i 1966. Det er 75 år etter at idretten ble oppfunnet.

Et annet eksempel er at kvinnebasket ikke ble en OL-gren før i 1976, men en gren for menn i 1936. Dette er underlig, for kvinner har spilt basket siden det ble en sport.

Etter å ha lest denne teksten tenker du kanskje «hvorfor tar det så lang tid å likestille kvinner i idrett?»

Sannheten er at det er veldig vanskelig, nesten umulig, å endre på dette.

Det er fordi vi har kommet såpass langt i nåtidens verden, at det er vanskelig å snu på den dårlige utviklingen.

Men veldig mange engasjerte mennesker jobber over hele verden på å prøve å rette opp i dette, og du kan hjelpe ved å stå for det du mener og være klar på at diskriminering ikke er greit.

