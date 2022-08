Norge har bidratt gang på gang når Pakistan har vært i nød. Vi må gjøre det samme nå.

Arina Aamir (17) Samfunnsdebattant

8 minutter siden

Én tredjedel av Pakistan ligger helt eller delvis under vann som følge av flom. På bildet blir det delt ut mat i Rajanpur, som ligger i provinsen Punjah.

«Pakistan trenger hjelp», sa jeg foran kronprinsen i 2010. Jeg kunne holdt den samme talen i dag.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I 2010 ble Pakistan rammet av flom. Millioner av mennesker ble rammet, 1600 mennesker døde og nesten én femtedel av landet sto under vann.

Den gang ble det arrangert et fakkeltog, hvor blant annet Røde Kors Norge var arrangør. Der deltok også kronprins Haakon. På den tiden var jeg fem år gammel.

Grunnen til at jeg husker det så godt, er fordi jeg under dette arrangementet holdt en av mine første taler. 12 år senere husker jeg den talen like godt:

«Kjære kronprins Haakon og kjære alle sammen: Pakistan trenger hjelp. Det er viktig at vi bidrar.» Nå, 12 år etterpå, ber jeg om det samme.

Pakistan ble også rammet av flom i 2010. Da var Arina Aamir fem år og holdt tale under et fakkeltog. Etterpå fikk hun møte kronprisen.

Rammer skjevt

I disse dager er Pakistan rammet av en flomkrise. Denne gangen er 33 millioner mennesker fordrevet av flom. 1000 mennesker har mistet livet. Landets myndigheter har til og med erklært nasjonal krisetilstand. Denne flommen har rammet flere, bredere og hardere enn før. Den har gått ut over barn, foreldre og eldre.

Mange av familiene som er rammet av flommen, er allerede fattige. Blant dem finnes det jenter som har måttet slutte på skolen på grunn av familiens økonomi. Barn som må begynne å jobbe for å få økonomien til å gå rundt. Foreldre som må sovne sultne for å kunne mette sine barn og eldre.

Flommen rammer så skjevt, og den rammer så urettferdig.

Norsk historie

Men det er som nevnt ikke første gang Pakistan rammes av en slik grusom krise. I 2010 kom den daværende regjeringen på banen og økte sin støtte til Pakistan med 400 millioner kroner.

Fem år tidligere, i 2005, ble Pakistan rammet av et jordskjelv som gjorde enorm skade og tok mange liv. Da var også regjeringen og daværende statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) raske på ballen. De tok ansvar og bevilget 300 millioner kroner ekstra til nødhjelpsarbeid i Pakistan.

Nå står landet i en lignende krise, og skal vi se tilbake på vår historie, har Norge bidratt gang på gang når Pakistan har vært i nød. Det håper jeg at regjeringen vil gjøre denne gangen også. At Norge viser at vi er der for de uskyldige menneskene som har mistet alt de eier og er glad i.

Det er det minste vi som medmennesker kan gjøre. For slik jeg sa i 2010: Pakistan trenger hjelp. Vi er nødt til å bidra.

Debattanten er aktiv i Unge Høyre, men skriver her på vegne av seg selv.

