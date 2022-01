Den globale vaksinefordelingen er blodig urettferdig

Omar Yagci (17) Leder i Innlandet Unge Venstre

Regjeringen må ta initiativ til en rettferdig fordeling av vaksiner globalt, skriver Omar Yagci (17), leder i Innlandet Unge Venstre.

Vi er preget av en usolidarisk «mitt land først»-holdning.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Regjeringen har som mål at alle over 18 skal få en tredje dose med koronavaksine, såkalt oppfriskningsdose, i utgangen av februar. Isolert sett er det fint. Men fra et globalt perspektiv er det blodig urettferdig.

I Venstre sier vi ofte at «ingen er fri før alle er fri». Det samme budskapet gjelder i spørsmålet om den globale vaksinefordelingen.

Fritt spillerom

Så lenge det fortsatt er mange land med minimalt vaksinerte, har viruset nesten fritt spillerom til å mutere og skape nye varianter som rammer hele verden. Også her i Norge hvor de aller fleste er vaksinert.

Flere forskjellige varianter kunne muligens vært unngått med en mer rettferdig vaksinefordeling.

Er det riktig at fullvaksinerte fra rike land skal få en tredje vaksinedose når verdens fattigste ikke har fått sin første?

Rike land må gå sammen for en rettferdig vaksinefordeling, mener Omar Yagci.

Det er grunnleggende urettferdig og absurd at rike land, som Norge, skal gi en tredje vaksinedose til helt friske voksne mens nesten ingen av innbyggerne i afrikanske land har fått vaksine.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere bønnfalt verdens rikeste land om å vente med å en tredje vaksinedose til minst 10 prosent av alle verdens land er vaksinert.

Målet om 10 prosent er ikke nådd, og det gjelder spesielt mange land i Afrika. Dette er et resultat av en usolidarisk «mitt land først»-holdning.

Regjeringen må løfte blikket

I likhet med en rekke andre store utfordringer, må pandemien løses med grenseløst samarbeid. Rike land må gå sammen for en rettferdig vaksinefordeling.

Nå må Regjeringen og Jonas Gahr Støre (Ap) løfte blikket. De må stanse en tredje vaksinedose til den generelle befolkningen og heller gi dem til verdens fattigste.

Historien om verdens vaksinefordeling trenger ikke å avslutte så blodig urettferdig som den er nå. Regjeringen må ta initiativ til en rettferdig fordeling av vaksiner globalt, og begynne med seg selv.

