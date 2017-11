Kjære røyker, ta hensyn til de rundt deg

I tobakksloven står det at barn har rett til et røykefritt miljø. Likevel må vi som er barn, tåle å bli røyket rett i ansiktet nå vi venter på bussen eller er på vei inn til kjøpesenteret.

Det som er skikkelig irriterende med folk som røyker på offentlige steder, er at noen rett og slett ikke tenker over hvem som står rundt dem. Det hjelper ikke å stå en meter unna de andre personene mens du tar en røyk, for røyken du puster ut, vil uansett spre seg til de andre. Dette er spesielt problematisk for barn med astma.

Jeg sier ikke at dere skal slutte å røyke, men at dere kan prøve å unngå å røyke på steder der dere vet at dere vil omgås tett med andre mennesker. For eksempel ved bussholdeplasser, T-bane stasjoner, ved kjøpesentre, arbeidsplasser eller andre offentlige steder.

Finn et annet sted å røyke! Vær så snill, ta hensyn til medmenneskene rundt deg.

