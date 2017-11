Svar til Hedda Birgitte Brandt Henriksen (13), som skriver på Si ;D 7. november at hun skulle ønske Operasjon Dagsverk ikke skiftet sak hvert år.

Takk for at du engasjerer deg! Jeg digger at du har meninger om hvordan OD jobber.

Operasjon Dagsverk er ungdommenes aksjon, og du er jo ungdom. Du ønsker deg prosjekter som gjennomføres over tid, og det er vi to om. Fordi vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen.

Deler informasjonen

Mange tror at våre prosjekter varer i ett år, siden det er nye kampanjer hvert år. Det er heldigvis ikke tilfelle. Alle OD-prosjekter varer i fire eller fem år.

Det er topp at du liker fjorårets prosjekt i Colombia! Og det er helt på sin plass at du etterspør info om hva som har skjedd så langt.

OD deler informasjon om tidligere prosjekter på sosiale medier, på hjemmesiden vår og i foredrag vi holder på skolene.

Årets OD-prosjekt skal bistandsrådgiver i OD og jeg følge opp de neste fem årene. Det er et stort ansvar, men kanskje den viktigste jobben jeg gjør som OD-leder.

Ungdommen velger

OD har nye prosjekter hvert år, det gjør at ungdom blir eksponert for flere forskjellige problemstillinger fra hele verden. Det kan være alt fra rettigheter til miljø.

Det er ungdom som hvert år velger det nye prosjektet. Rundt 600 skoler deltar i valget. Viktigst av alt er at prosjektene alltid handler om ungdom og utdanning, ikke bare i prosjektlandet, men også her i Norge.

Ungdom i Norge skal få kunnskap om hva prosjektet handler om, og hva ungdom kan gjøre for å endre den.

