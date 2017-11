Hvorfor har vi ikke menneskerettigheter?

Dere sier at Norge er et fritt land.

Hvor er friheten, kan dere vise meg?

Hvorfor har vi ikke rett til å være frie?

Hvorfor har vi ikke rett til å være verdt noe?

Hvorfor har vi ikke rett til å være trygge?

Hvorfor har vi ikke rett til å leve?

Tror dere at vi ikke er mennesker?

UDI, dere tror at vi når vi er blitt 18 år, kan passe på oss selv og være trygge alene i Afghanistan.

VG skriver at UDI betaler til sammen 52 000 kroner til enslige mindreårige og deres omsorgspersoner for å reise tilbake. Men når en gutt på 18 år takker nei til 52 000 kroner og velger å bo alene på gaten i Paris eller i et annet land – da er det vel en grunn til at vi ikke kan dra hjem?

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også disse om returene til Afghanistan: