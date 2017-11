For mange er hun kjent som «Maria» i den prisbelønte TV-serien Side om Side. Men for Marie Blokhus handler skuespilleryrket om mye mer enn å være morsom.

Spørsmål: Hvorfor ble du skuespiller?

– Det er en lang historie, men jeg oppdaget tidlig potensialet i kunsten som kommunikasjonsform. Som skuespiller kan man snakke til folk på mange forskjellige måter: man kan være underholdende, man kan samle folk eller man kan være med på å sette søkelys på vanskelige temaer.

Spørsmål: Hvor gammel var du da du fikk din første rolle, og hvilken rolle var det?

– Den første gangen jeg spilte i et teaterstykke var jeg 14 år. Det var i forbindelse med en psykiatrikonferanse som handlet om barn med psykisk syke foreldre, og jeg spilte en elleveåring som hadde en psykotisk mor.

Spørsmål: Hvordan setter du deg inn i en ny rolle?

– Det første jeg gjør er å samle alt som finnes av informasjon om personen, enten den er fiktiv eller virkelig. Etter det begynner jeg å dikte og å forestille meg hvordan det er å være denne personen. Det er viktig at jeg forstår valgene som personen har tatt gitt de omstendighetene han eller hun har levd under. Det er egentlig en blanding av lek, fantasi og empati.

Spørsmål: Hvilken rolle er den vanskeligste du har hatt?

– Hamlet er en type rolle jeg aldri blir ferdig med. Da jeg spilte den rollen på teateret, var det akkurat som at den gjennomsyret hele meg. Det er utvilsomt en karakter som har en helt egen energi ved seg, selv om det kanskje høres litt klisjé ut.

Spørsmål: Hvordan ser hverdagen din ut?

– Det varierer veldig. På teateret kan jeg for eksempel begynne klokken 11 og øve frem til tre før det er forestilling på kvelden. Hverdagen på film eller TV-sett avhenger av om handlingen foregår på dagen eller på kvelden. Når jeg ikke er på jobb gjør jeg det alle andre gjør – er sammen med venner, spiser god mat eller ser på Stranger Things sesong to.

Spørsmål: Opplever du press på det utseendemessige i filmbransjen? Hvis ja, hvordan går du frem for å takle det?

– Absolutt, som i alle andre deler av samfunnet. Jeg opplever at landskapet som skuespiller nesten er som en pendel som svinger mellom grunnen til at jeg ble skuespiller i utgangspunktet og «popularitetskonkurransen» i mediene. Hvis jeg merker at jeg sammenligner meg med andre, må jeg stoppe opp og huske på at jeg ikke ble skuespiller for at det skulle stå i avisen at jeg er vakker eller for å få terningkast seks på alle klærne jeg har på meg. Det er viktig at det er jeg som definerer hva som er suksess for meg.

Spørsmål: Hva liker du best av å være skuespiller på TV, på teater eller på film?

– Jeg har vært heldig som har fått jobbe med alle former og håper jeg får lov til å fortsette med det. Jeg er glad i variasjon, og tror det å bli sittende fast i et felt er livsfarlig som kunster.

Hvilket råd vil du gi til unge som har et ønske om å bli skuespiller?

– Ikke rediger bort din egen personlighet. I kunsten finnes det rom for å være hver sin unike person.

