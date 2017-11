Det er mange ungdommer som ikke engasjerer seg fordi de ikke tror på at det faktisk hjelper.

De tror stemmen deres er ubetydelig i et samfunn styrt av de voksne, og at de ikke har noen påvirkningskraft.

Til ungdom der ute som har disse tankene: Har dere fulgt med?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Skapte endring på to måneder

Høsten 2017 er snart historie – en fantastisk historie! I hele landet engasjerte ungdom seg i Wedding Busters-kampanjen, der målet var å få endret aldersgrensen på ekteskap i Norge til 18 år.

For, hvordan kan vi jobbe for at andre land skal få 18-årgrense, når vi ikke en gang har det selv?

I dag kan nemlig 16- og 17-åringer gifte seg med samtykke fra foreldre og tillatelse fra Fylkesmannen.

Gjennom september ble det signert over 9000 brev av ungdom som ble sendt til fylkesmennene i landet. Brevene hadde en klar melding: Ikke la oss gifte oss! Brevene fikk helt enormt mye oppmerksomhet. Det var ikke snakk om at folk ikke skulle legge merke oss.

Kampanjens resultat var overveldende, fordi allerede i november kom Regjeringens lovforslag om 18-årsgrense på ekteskap. På to måneder (!) klarte UNGDOM å skape nok engasjement til å få frem et lovforslag fra Regjeringen.

Former fremtiden

I dagens samfunn er det jo også tilrettelagt for at ungdom skal ta kontroll. For det er jo tross alt vi som er de fremste ekspertene på kanskje den viktigste påvirkningskanalen vi har, nemlig sosiale medier.

Man kan engasjere seg med noe så enkelt som et tastetrykk: Skal du reagere med hjerte eller surfjes?

Ved å engasjere oss nå, former vi fremtiden slik at vi slipper å ta opp alt når vi kommer til makten.

Vi er allerede på god vei med mange gode eksempler på ungdom som har fått gjennomslag for engasjementet sitt. Stemmen vår er viktig. Engasjer deg i det du bryr deg om!

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.