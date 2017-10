Det er ingen tvil om at AfDs innmarsj i Tysklands parlament Bundestag er skremmende.

Samtidig er det viktig å innse at AfDs toppkandidater Alexander Gauland og Alice Weidel faktisk tar opp en del relevante utfordringer med dagens tyske samfunn.

Det er nå rundt 30 år siden muren falt og Tyskland ble et forent land. Fortsatt er det en psykisk barrière mellom Øst- og Vest-Tyskland.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år

Føler seg forlatt av staten

Bundesländerne, eller delstatene, som ligger i den tidligere sovjetiske sonen, dominerer statistikkene over arbeidsledighet og lavt utdannelsesnivå, og det er nettopp her AfD vinner mandatene sine.

Mye av det kommer av at en respektabel andel av innbyggerne, spesielt i Sachsen, føler seg forlatt av staten.

Uavhengig om det er riktig at staten har forlatt dem eller ikke, er det viktig at også disse menneskenes stemme blir hørt, noe AfD er opptatt av.

Trenger innvandrere

At AfD debatterte innvandring, trenger ikke nødvendigvis å være en negativ ting. Hverken Merkel eller Schultz valgte å ta utfordringene med migrasjon opp til debatt i løpet av valgkampen.

Samtidig vil Tyskland trenge at rundt en halv million innvandrere kommer hvert eneste år frem til 2050 hvis de skal klare å opprettholde dagens velferdssystem.

Og for at integreringen av så store menneskemengder skal være bærekraftig, må innvandring og integrering opp til diskusjon.

Avslutningsvis må jeg bare kommentere sammenligningen mellom AfD og Frp.

Det blir fullstendig feil. Mens AfD blir kalt for nazister og er et fullstendig tabulagt parti innad i tysk politikk, er Frp et regjeringsparti og har høyt respekterte politikere på utallige felt.

