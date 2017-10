Hver time sa jeg at jeg hadde glemt gymbaggen. Det var aldri sant

Jeg må innrømme at jeg aldri har likt faget kroppsøving.

Jeg tror kanskje jeg kan telle på én hånd hvor mange ganger jeg har hatt det gøy og faktisk klart å gjøre det bra.

De fleste synes kanskje at kroppsøving er det beste og morsomste faget fordi det er noe annet enn de andre fagene, men ikke alle skjønner at det er noen som ikke liker det.

De dagene vi skal ha kroppsøving, våkner jeg med vondt i magen og har lyst å slippe. Jeg er redd for at vi skal ha en aktivitet jeg ikke er flink i, slik at de andre i klassen blir irriterte på meg.

Folk kjefter på meg

Jeg husker tilbake til gymtimene på barneskolen, der vi hadde to stykker som skulle velge hvem de ville ha på sitt lag. Jeg visste jeg ikke kom til å bli valgt.

Jeg visste jeg kom til å stå igjen helt til slutt og det ene laget måtte ta meg på sitt lag.

I 7. klasse møtte jeg opp hver gymtime og sa jeg hadde glemt baggen min. Jeg hadde aldri glemt baggen, den lå hjemme med vilje fordi jeg var lei av å være på et lag der ingen ville ha meg.

De kaster heller ballen til noen som er omringet av andre, i stedet for å kaste til meg som står der helt alene.

Det har skjedd mange ganger at folk har sagt til meg: «Du prøver ikke engang, du klarer ingenting».

Slike kommentarer gir meg ikke mer motivasjon til å møte opp til en kroppsøvingstime der jeg i utgangspunktet vet at ingen vil være på lag med meg, ingen inkluderer meg og flere kjefter på meg.

Jeg tror at timene i kroppsøving kan påvirke en på en slik måte at selvtilliten blir lavere. Man føler seg dårlig fordi man ikke er like god som de andre og ikke får til like mye.

Det er et press for å prøve å henge på de beste.

Burde endres

Det burde ikke være prestasjonen som utgjør det meste på karakteren, men innsatsen og at man prøver. Å vite at man gjør sitt beste, men likevel få en lav karakter, føles urettferdig.

Kroppsøving er et fag som burde fjernes eller gjøres til et valgfag, slik at de som vil ha det, kan velge.

Det er ikke rettferdig at vi skal ha et fag der du må ha medfødte egenskaper for å få en god karakter, mens du i de andre fagene kan lese for å bli bedre.

Jeg sitter ikke i en norsktime og kjefter på folk og sier de er dårlige fordi de ikke får til en oppgave. De prøver å gjøre oppgaven sin, akkurat slik jeg prøver å gjøre i gymtimen.

Alle er forskjellige, alle er gode i forskjellige ting, alle har nok et fag de liker bedre enn de andre og et fag de liker litt mindre.

