Vi sprader inn i desember like dobbeltmoralske som en veganer i pelskåpe. Vi tuller oss inn i et falskt godhetspledd for å holde på vår egen varme. Røde Kors står nå med penger til å sende ekte pledd til frysende, syriske barn. Og godt er det. Jeg vil likevel be deg om å tenke deg om.

Jeg beklager den aggressive innledningen, men jeg måtte få din oppmerksomhet. For dette gjelder de fleste av oss.

Julen er høytiden for å være et godt menneske. Dobbeltmoralen burde stikke dypt. Ikke at det er noe galt i å donere en slant til et veldedig formål i anledning jul, men hvor ofte donerer du ellers? Hvor raus er du med smilene dine de andre elleve månedene? Hvor gavmild er du resten av året? Hvor tilstedeværende er du?

Oppfører oss annerledes

Min oppfatning er at når man kommer til desember, blir vi på automatikk omtenksomme, og med det nye årets innmarsj blir vi selvsentrerte igjen. Vi donerer i desember for å føle oss bra. For å føle at vi har fortjent julefeiringen. Og nyttårsforsettene som kommer like etterpå, skal få oss til å bli en bedre versjon av oss selv. Bli bedre trent, mer sunn. Rikere. Smartere.

Fokuset burde heller være på å bli snillere mot andre. Gi et smil til dem du passerer. Meld deg som besøksvenn. Vær med vennene dine. Gi en klem til dem i familien. Send den hyggelige meldingen til den som virker nedfor.

Vær snill mot dyr. Velg etisk når du handler. Ta kontakt med dem du ikke har snakket med på ei stund. Doner til gode formål. Plukk med deg søppel du finner i naturen. Vær til stede. Det er sånn du blir en bedre versjon av deg selv.

Det er typisk norsk å være god rundt juletider. Håpet mitt er at vi kan gjøre det typisk norsk å være god de elleve andre månedene i året også.

