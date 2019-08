Jeg sitter på bussen fra Åmot til Skien. Jeg har betalt 260 kroner for en studentbillett og er glad for at mor og far sponser bussturene mine hjem.

Hvis ikke, kunne jeg ikke tatt meg råd til å komme hjem så ofte, fordi det rett og slett er for dyrt.

Én ting er å oppfordre folk til å ta buss, en annen ting er faktisk å gjøre det mulig.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

11 kroner mindre

Politikere kan oppfordre oss til å reise kollektivt så mye de bare vil. Men hvis de faktisk vil at folk skal ta buss, er jo det å få satt priser som folk flest har råd til, det første de må gjøre!

Privat

Det er mildt sagt sykt at jeg kan dra til London med fly for 11 kroner mindre enn jeg kan dra med buss fra Åmot til Skien, en busstur som tar to og en halv time!

Det er allmennkunnskap at flytrafikken er en enorm forurensningskilde, men likevel kan jeg fortsatt dra til Gdansk, Krakow eller Vilnius for under 200 kr?! Ser dere ikke at det er noe som skurrer?

Ganske åpenbart

Det hjelper faktisk ikke å oppfordre til å kjøre buss når jeg kunne ha dratt til halve Europa med fly for under den samme prisen. Jeg skjønner ikke engang at det er mulig!

Hvor er det blitt av tankene for klimakrisen vi liksom står midt oppi? Det er ganske åpenbart at høye flypriser minsker flytrafikken og lave busspriser øker bussbruken, synes dere ikke?

Skru ned prisene på buss, skru opp prisene på fly og gjør en forskjell som faktisk betyr noe!

