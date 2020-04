«Alle skal med», men bare iblant.

«Stå sammen med Europa i solidaritet for å løse felles utfordringer», men bare av og til.

Denne uken sa Arbeiderpartiet nei til å hente de mest utsatte flyktningbarna fra leiren i Moria-leiren.

Aldri har jeg følt slik skam og sinne over å være en del av, og assosiere meg selv med Arbeiderpartiet: Partiet for en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, som tror på at alle mennesker er uerstattelige og like mye verdt, men tydeligvis bare når det passer vår egen agenda, og når det styrker oss selv.

Fra stolthet til skam

Hvordan kan Arbeiderpartiet vende ryggen til de svakeste på denne måten? Glemme våre medmennesker i Moria-leiren og forvente at det går over?

Over 22.000 medmennesker, med over 7500 barn, sitter fast i elendige sanitærforhold med en livstruende sykdom bankende på døren. Men vi skal ikke hente våre medmennesker hjem til Norge, for det beste vi kan gjøre er visst å fortsette på samme måte som vi allerede gjør.

Treffer sykdommen leiren, vil antageligvis flere tusen dø. Likevel skal vi i verdens rikeste land, og kanskje beste land å bo i, bli sittende på vår høye hest mens vi snakker om viktigheten av solidaritet, og at «alle skal med».

Gjør som Tyskland

Partiet som en gang fylte meg med stolthet og tilhørighet, fyller meg nå altså med en følelse av skam.

Er det på denne måten vi vil fremstå for andre land? Hva spiller vel et par tusen ekstra, i tillegg til de 3000 kvoteflyktningene, i en krise som denne?

Verden brenner, men vi vil ikke slukke brannen. La oss gjøre som Tyskland: hente dem hjem. La oss stå sammen i solidariteten og gjøre en forskjell.

Dette er ikke mitt Arbeiderparti. Evakuer barna i Moria nå.

