Alle barn blir litt utrygge av å se foreldre drikke alkohol. På skolen lærer barn om hva alkohol gjør med kroppen. Vi kjenner derfor til konsekvensene.

Voksne tar seg ofte et glass på lørdagskvelden, kanskje til og med to. Barn er oppmerksomme og vet hvordan foreldrene oppfører seg. Så fort mamma ler litt høyere eller pappa snakker med litt mørkere stemme, blir barn utrygge.

Selvfølgelig er barn forskjellige, og de har forskjellige grenser, men det finnes ikke barn som ikke føler det litt på seg når foreldrene drikker.

Et par glass er nok

Foreldre merker ikke at de endrer seg på samme måten som barn gjør. Plutselig er de mer høylytte, krangler kan bli overdrevne, de blir søvnige og helt utilgjengelige. De kan også vise seksuelle følelser overfor hverandre.

Dette kan skje med noen etter bare ett glass rødvin eller én øl. Barns største frykt, når det kommer til alkohol, er at foreldrene skal bli fulle.

Hvis et barn ser en av foreldrene sine fulle, mister barnet masse tillit til den foresatte på sekundet. Det kan skje på fest, i juletider eller i ferier.

Spesielt viktig nå

Barn holder følelser inne når det kommer til alkohol. Det finnes ikke barn som er under 16 år som vil at foreldre skal drikke i nærheten av dem. Hvis du vil ha et godt forhold med barnet ditt, dropper du alkoholen på unødvendige tidspunkt.

Selvfølgelig er det lov å ta seg ett glass på julaften, men det trenger ikke være en vane å drikke hver helg. Vis hensyn til barnet ditt.

Dette er spesielt viktig i disse tider. Barn og unge må tilbringe mye tid med familien nå i påsken. Foreldre må lære seg at alkohol kan være gøy med venner, men med barn er det bare ødeleggende.

