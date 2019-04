Til jul fikk jeg en bok som heter Jenteloven. I boken snakker forfatterne Ulrikke Falch og Sofie Frøysaa om hvordan det er å være jente i dag, og om likestilling.

Hvorfor skal uttrykkene «mann deg opp» og «du løper som en jente» finnes?

Jeg er en 14 år gammel jente som er lei av skjønnhetsidealer og alt ungdom må leve opp til, og jeg vil gjerne si et par ting om dette.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år

Monstertrucker og tårer

Jeg mener at ungdommer i dag lever med et stort press. Vi er så tilgjengelige, og vi må vise den beste siden av oss selv hele tiden. Voksne sier at «vi har også vært unge, vet du». Ja, men dere har ikke hatt Instagram, Snapchat og en hel gjeng med folk som påvirker dere fra alle kanter hele tiden!

Ungdommer skal trene, ha kule klær som ikke alle andre har, perfekte vennskap, og man må jo bare ta 200 bilder foran solnedgangen i Italia for å få det perfekte Instagram-bildet, eller hva?

Kjønnsidelane er smale. Hvis en jente er sykt flink i boksing, liker spilling og monstertrucker og kler seg bare i svart, er hun ikke jente nok. Hvis en gutt faller, får han høre «mann deg opp», og han kan ikke gråte fordi det «ikke er mann nok». Hva slags samfunn er det? Gutter har like mye følelser som jenter!

Sammenligner seg

Skjønnhetsidealene er så urealistiske. De innebærer konstant diett og trening for både jenter OG gutter.

For det første er det ikke sånn et ungdomsliv skal være. Det er usunt å gå rundt å tenke på hvordan man ser ut hele tiden.

For det andre begynner man å sammenligne seg med alle.

Man finner alltid noen som er bedre enn seg selv i noe, men hvis man klarer å slutte å sammenligne seg meg kjendiser og modeller som er syltynne og ikke naturlige, er det bra.

Flere som dem

Jeg er ung selv, og jeg vet at det er umulig ikke å bli påvirket og «å slå det av». Det er umulig med mindre man lever under en stein!

Derfor skulle jeg ønske at vi kunne bli mer positivt påvirket av gode forbilder. Forbilder som for eksempel blogger Camilla Lorentzen, Helsesista, Ulrikke Falch og Sofia Frøysaa. De viser oss et naturlig forhold til kroppen og idealer, og de tør å snakke om tabutemaer.

Vi trenger flere som dem som kan være gode forbilder for meg og min generasjon. Eller hva var det den var kalt igjen, generasjon prestasjon?

