Nylig delte influenseren Jørgine Massa Vasstrand, også kjent som Funkygine, en rekke bilder fra sin tur til Rwanda i samarbeid med Plan. Bildene er dessverre et klassisk eksempel på fattigdomsporno.

Fattigdomsporno kan defineres som ensidige, feilaktige og/eller objektiviserende fremstillinger av fattige mennesker, hvor målet er å skape sympati eller «giverlyst» hos publikum. Ofte er det en hvit person som er sentrum for bildene, og historiene fortelles fra den hvite personens perspektiv.

Forenkling av fattigdom

Selv om mange organisasjoner gjør det, er det ikke greit. Det finnes også mange som deler slike bilder når de er i utlandet, selv om de aldri ville gjort noe lignende dersom de møtte fattige barn i Norge.

Plan sier de har retningslinjer på å få tillatelse fra foreldrene, og at de aldri oppgir fullt navn eller nøyaktig hvor barna er. Det er bra, men det hjelper dessverre lite. Bildene til Funkygine blir bare de siste i en evinnelig rekke av reportasjer, dokumenterer og filmer, hvor den besøkende, ikke de som blir besøkt, står i sentrum.

Når Funkygine blant annet skriver at hun aldri har «hatt så dårlig samvittighet, blitt så godt tatt imot, fått så mange klemmer, smilt, grått, ledd og vært fortvilt», er det hennes opplevelser som blir fokus. Funkygines «reisebrev» er en forenkling av hva det faktisk innebærer å være fattig. Det er ikke noe du kan forstå ved å besøke et land i en uke.

«Den hvite ridder»

Fattigdomsporno kan gi inntrykket av at vi europeere kan «redde Afrika» gjennom korte besøk, som to uker med frivillig arbeid på et barnehjem. Slike hjelpeaktiviteter under backpackingturen er blitt vanlig, men barn trenger trygghet og forutsigbarhet, ikke tilfeldige omsorgspersoner som forsvinner i løpet av kort tid.

De fattige ender altså opp med å bli «tilbehør» for den bokstavelig talt «hvite ridder» som skal «redde» dem fra deres forferdelige skjebne.

Jørgine Vasstrand har nok gode intensjoner, og jeg tror ikke hun ville delt bildene om hun hadde fått bedre info om hvilke skadelige signaler de sender. Her har Plan feilet. De må sette en bedre standard for hvordan vi skal snakke om og vise frem andre deler av verden.

Redusert til stereotypier

Noen vil kanskje si at det er viktig og riktig at influensere som Funkygine bruker talerøret sitt til å promotere Plans arbeid. Men her er greia: Du hjelper ikke noen hvis du samtidig nedgraderer dem til en stereotypi. Derfor må vi være kritiske til hvordan hun og Plan har håndtert denne situasjonen.

Vi må hjelpe på måter som faktisk hjelper. Vi må sørge for at det gis mer penger til tiltak som har skikkelig effekt, og vi må jobbe politisk for å endre de strukturene som gjør at noen land forblir så mye fattigere enn andre.

Og når vi møter andre mennesker, må vi gjøre det med respekt og forståelse for de maktrelasjonene som er integrert i forholdet mellom rike og fattige land. Da kan turen din til Afrika faktisk utgjøre en positiv forskjell.

