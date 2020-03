Nylig leste jeg innlegget til Maiken Bergsmo i Aftenposten Si ;D. Hun skrev blant annet at mennesker tilegner henne spesielle egenskaper grunnet etnisk utseende.

Jeg er selv adoptert, og jeg har følt på dette, men er ofte med på spøken selv. Jeg og mine adopterte venner, kan si ting som «fellow yellow», «å være smart ligger i genene våre» og «jævla utlending». Gjør det meg til rasist?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

På grunn av jobben til faren min har jeg bodd i Asia i nesten fem år etter min adopsjon. Akkurat som Maiken kom jeg til Norge før jeg lærte noe om kinesisk kultur, men likevel føler jeg meg litt som en asiater. Kanskje det er fordi at jeg har bodd i Asia, men jeg er usikker. Spørsmålet er: Hvem er jeg egentlig?

Jeg er hverken norsk eller kinesisk. Når jeg er i Norge, ser ikke vennene mine på meg som «helt» norsk. Likevel er det ingen i Kina som mener jeg er «helt» kinesisk. Hva er jeg da?

Fordomsfulle kommentarer

Jeg tenkte aldri på at jeg var asiat før jeg begynte på videregående. Det var først da jeg begynte å føle meg som noe annet enn norsk. Jeg har alltid følt meg norsk, helt til folk begynte å sammenligne meg med asiatiske folk innenfor k-pop kulturen og bruke mellomnavnet mitt, Xinghui.

Det var mange på skolen som kalte meg for Xing uten at de hadde spurt om samtykke. Ettersom det har pågått over et år på skolen, har jeg blitt vant til det, men i begynnelsen var det definitivt rart.

Jeg kan også nevne flere tilfeller der norske medelever, som jeg ikke nødvendigvis kjenner godt, slenger med leppen og sier «jævla utlending». Jeg kan ærlig innrømme at det gjorde vondt før, men nå er jeg nesten blitt vant til det.

Etter alle kommentarene har jeg i senere tid også begynt å bli bekymret for å gå ut sammen med min egen far. Hva tror de om oss når vi går sammen? Jeg er kanskje paranoid, men etter alle antagelsene er alt det jeg ser for meg, hva folk tenker. Tror de at han er min «suger daddy» ? Det skal jo ikke være sånn!

Kanskje ikke bedre selv

Jeg kan ikke nekte for at jeg ikke passer innenfor noen av de asiatiske stereotypiene, men at folk tilegner meg egenskaper grunnet utseende, irriterer selv meg. Likevel gjør jeg selv noe av det som irriterer meg mest. Er jeg en hykler?

Jeg tilegner andre egenskaper grunnet utseende. Jeg har selv adopterte venner, som jeg kan erte for å være asiatiske, men gjør ikke det meg til en rasist? Eller er det greit, fordi jeg også er adoptert?

Etter jeg leste innlegget til Maiken, begynte jeg å tenke på hva handlingene mine egentlig betyr. Har jeg blitt til noe av det jeg hater mest? En som har fordommer bare på grunn av utseende.

Jeg kan som sagt ikke endre andres oppfatninger, men mine egne kan jeg selv styre. Problemet er at selv om jeg endrer mine oppfatninger, vil ikke andre mennesker alltid endre sine.

Kanskje jeg er en hykler, men hva skal vi gjøre med andre folks meninger? De skal jo få lov til å mene det de vil. Likevel blir jeg bekymret for samfunnet.

Går vi i feil retning?

Hilsen en «jævla utlending».

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også: