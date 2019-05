Menn blir også seksuelt trakassert, menn blir også diskriminert, menn har også problemer. I det siste har det vært veldig mye fokus på menn også.

Det er helt klart at menns problemer er like viktige som kvinners. Men hvorfor må man alltid sette dem opp mot det kvinner opplever?

Hvorfor kan det ikke være «menn blir diskriminert i arbeidslivet» eller «menn opplever seksuell trakassering»?

Vil «knuse» myter

Istedenfor setter man det opp mot kvinnesaker, og at det er så mye fokus på dem. Kvinnelige toppsjefer sier at kvinner forbigår menn i arbeidslivet. Medier bruker tid og ressurser på å grave frem statistikk og «knuse» myter.

Det er liksom en enighet om at nå er man lei av å snakke om at kvinner skal likestilles, for vet du hva? Menn sliter, de også.

Undergraver kvinnesaker

Ved å formulere seg på denne måten kan man fort risikere å undergrave mange viktige kvinnesaker. Når man setter kjønn opp mot kjønn, vil nok mange tenke at kvinnesakene ikke er så viktige likevel, for menn har det jo tross alt ille, de også.

Men det bør ikke være en konkurranse mellom kvinner og menn om hvem som har det verst, men heller et felles ansvar å gjøre alles situasjon bedre.

