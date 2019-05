Hvorfor hører vi ikke mer om syklonen Idai i mediene, spør Frøya Fossberg i et Si ;D-innlegg 6. mai.

Syklonen tok livet av svært mange mennesker i Mosambik, Malawi og Zimbabwe. Er ikke mediene interessert? Forstår ikke mediene konsekvensene for regionen når sykdomsutbrudd sprer seg som følge av orkanen?

Det er gode spørsmål som fortjener jevnlig diskusjon.

Må velge

I Aftenposten er det korte svaret at vi rapporterer om naturkatastrofer fordi det er en del av oppdraget vårt ut til leserne. De har en forventning om at vi melder om hendelser med store konsekvenser.

Men de betaler også abonnement på Aftenposten for å få en dypere innsikt i utvalgte temaer. Det krever at vår redaksjon må velge hva vi velger å gå inn i og gi dybdekunnskap om. Noen ganger, men ikke alltid, er det store naturkatastrofer.

Dersom vi velger å rapportere om det på en vanlig måte, kommer nyheten inn i den helt usedvanlig store strømmen av saker som kjemper om lesernes oppmerksomhet. Det gjelder ikke bare Aftenpostens nyhetsstrøm, men mengden informasjon som kommer i sosiale medier, i ulike nyhetskanaler og på forskjellige plattformer.

Konsekvensen av dette skal ikke nødvendigvis bli at vi velger bort å rapportere om en orkan i et fattig land. Men vi må være veldig oppmerksom på hvordan vi gjør det for at den skal bli lest og mottatt av mange.

Viktig med diskusjon

Selv om vi har meldt nyheten om orkanen Idai, valgte vi ikke å gå dypere inn i den. Det er ikke fordi vi ikke bryr oss om Afrika eller om folk som dør, men rett og slett fordi vi hver dag velger et fåtall saker vi lager journalistikk om.

Vi har heller ingen korrespondent i Afrika, og vi vet at det er litt utfordrende å gå inn i og rapportere om konsekvensene her fra Akersgata.

Men vi har hver dag en diskusjon om prioriteringene våre i Aftenposten, og vi er takknemlige for at flere vil delta i dem.

