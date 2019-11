Hvilke råd vil du gi tenåringsforeldre? spurte vi ungdommen. Vi fikk inn over 400 svartekster. Denne teksten var en av juryens favoritter.

Se for deg at du sitter på flyet. Du har barnet ditt ved siden av deg, stappfull av forventninger og glede. Flyvertinnene forteller hva dere skal gjøre dersom det skjer en ulykke: «Ta alltid på din egen oksygenmaske før du tar på til mindre barn, eller de som ikke klarer det selv».

Selvfølgelig, tenker du. Hvis jeg ikke har luft, vil jeg jo ikke kunne ta på masken til det hjelpeløse barnet. Alle skjønner jo det.

Hvorfor er det da ikke en selvfølge å ta vare på din egen mentale helse før du prøver å hjelpe barnet ditt? For å kunne gi av deg selv er det viktig at man faktisk har noe å gi av.

«Den perfekte forelderen»

Foreldre sier ikke til barna at de må være perfekte, likevel prøver de så godt de kan å være «den perfekte forelderen». De glemmer at for å kunne være der best og mest mulig for barnet sitt, må de sette av tid til seg selv. Dersom foreldre fortsetter å gi og gi uten å sette av tid til å fylle opp lageret, kan det føre til negative situasjoner, lite energi og kanskje dårlig oppdragelse. Jeg tror man blir en dårligere forelder av å prøve å være perfekt.

Dersom du overser deg selv, kan du indirekte påvirke evnen din til å ta vare på barna dine. Du må ikke glemme at du også er en prioritet! Når du har det bra i livet ditt, vil du bli en bedre forelder!

Skal ikke prioriteres 24/7

Mamma har sagt at hennes nøkkel til å være en bedre mamma har vært å ta mer hensyn til egne behov. Ved å sette seg inn i mental helse har hun fått innsikt i at det ikke alltid er oss barna som skal prioriteres 24/7. Hun sluttet derfor å la dårlig samvittighet plage henne når hun ikke alltid klarte å oppfylle forventningene om å være «den perfekte mamma».

Vi har ikke fått kunstneriske matpakker med oss på skolen, men vi har alltid hatt en sunn og god nok matpakke. Hun ga også seg selv tid innimellom, selv om vi barna kanskje ville leke og ha hennes oppmerksomhet. Da var det «mammatid». Da holdt hun på med egne hobbyer eller tok seg tid til det hun aller helst ville der og da.

Sette av tid

Så til alle foreldre: Husk, det er ikke egoistisk å ta vare på og lytte til kroppen din. Det vil til slutt gjøre deg til en mer robust og sensitiv forelder. Det er flere ting som kan regnes som «å ta vare på seg selv». Du kan for eksempel sette opp én aktivitet i uken som du kjenner du gleder deg veldig til, eller trene to ganger i uken.

Sett av tid til en samtale med en venn, hvor du kan sette ord på det du føler, og «få det ut». Gjør mer av ting du vil, og mindre av det du ikke vil. Men viktigst av alt, tilgi deg selv raskt om du noen gang føler at du mislykkes som forelder.

Og ikke glem: En god forelder trenger ikke å være perfekt.

