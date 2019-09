Spørsmål: Dere nevner stadig at flere må ta høyere utdanning. Er det ikke dobbeltmoralsk av dere å stramme inn på kravene for stipendomgjøring av studielån? Vi er et av verdens rikeste land. Hvorfor kan ikke hele lånet bli til stipend?

– Hilsen Fadi (19)

Høyere utdanningsministeren svarer:

"Kjære Fadi (19),

Det er riktig at vi ønsker at flest mulig skal ta utdanning. Det er blant annet fordi det blir stadig viktigere å ha en utdanning for å få jobb. Det er gratis å gå på universitet eller høgskole i Norge, og vi har en av de aller beste støtteordningene for studenter i verden.

Mange som ikke fullfører

Som student får du en pengesum utbetalt fra Lånekassen. Noe av dette er stipend og penger som du får, mens noe av pengene er lån som du må betale tilbake. Begge deler har økt mye de siste årene.

Under 21 år? Les mer om hvordan du sender inn ditt spørsmål, nederst i saken

I dag er det ganske mange som begynner på en utdanning, men som ikke fullfører den. Samtidig er det veldig mange som ønsker å studere, men som ikke får tilbud om studieplass. Regjeringen mener derfor det bør lønne seg litt mer å fullføre enn ikke å gjøre det.

Jan Tomas Espedal

Like mye penger

Derfor vil 40 prosent av studielånet bli gjort om til stipend hvis du fullfører den utdanningen du har begynt på. De som ikke fullfører, må nøye seg med at 25 prosent av lånet blir gjort om til stipend.

Men mens man studerer, vil alle få like mye penger på konto. Man vil først merke forskjellen når man skal begynne å betale tilbake studielånet, og da er de fleste i jobb.

Vi tror at denne løsningen vil gjøre at flere fullfører den utdanningen de har begynt på."

Vil du også stille spørsmål i spalten?

– Hver onsdag i hele høst svarer kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) på dine spørsmål.

– Send inn ditt spørsmål på e-post til sid@aftenposten.no og merk den med «spør skolemakten». Du kan også sende oss direktemelding på Instagram og Facebook.

– Husk å legge ved fullt navn og fødselsdato. Dersom du vil være anonym, må du likevel oppgi dette. Du må være mellom 13 og 21 år for å få svar i spalten.

– Husk at ingen spørsmål er dumme!

Vil du lese mer fra spalten vår? Ta en titt på disse:

Ikke fornøyd med svaret fra Nybø? Send inn ditt debattinnlegg til sid@aftenposten.no. Les mer om hvordan du gjør det, her.