Det er på tide at vi tar et oppgjør med sosiale medier. Ikke nok med det, vi må ta over sosiale medier.

Det er blitt svært vanlig å ha en såkalt «offentlig profil» og en «privat profil» på Instagram. På den offentlige profilen poster man flotte bilder av seg selv med venner, på ferieturer, på fest eller bare en selfie. Her er det ofte et mål å få flest mulig likes, og det forventes at nære venner gir deg komplimenter i kommentarfeltet.

På den private profilen poster man derimot litt mindre flatterende bilder av seg selv, deler følelser og egne meninger.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Privat

Noe som ikke stemte

Før hadde jeg to slike profiler. Det var helt til en venn av meg sa at jeg ikke lignet på meg selv på den offentlige profilen min. Da skjønte jeg at noe ikke stemte.

Privat

Jeg postet for å vise andre at jeg hadde et flott liv, at jeg var pen og populær. Når jeg var med venner, følte jeg et press på at vi måtte ta bilder, slik at jeg kunne vise følgerne mine at jeg hadde hatt en morsom kveld.

Jeg er lei av å poste innlegg for å passe inn på sosiale medier. Spesielt når vi vet at sosiale medier har vært en av de store årsakene til den økende mengden dårlig selvbilde hos ungdom.

Slettet den gamle profilen

Jeg slettet profilen full av oppstilte bilder og bestemte meg for å gjøre min private bruker offentlig. Jeg skulle poste hva jeg ville, når jeg ville. Hvis noen ikke likte det, kunne de like så godt avfølge meg.

Jeg mener at det er på høy tid at andre gjør det samme. Det er ikke bare kjendiser som påvirker oss, men også de nære vennene våre som har litt finere kropper, reiser på flere og finere turer, og får mange hundre likes.

Vi må slutte å lyve til oss selv

Vi må kreve større aksept fra hverandre for å dele akkurat de sidene av livet man ønsker å dele og på den måten som man selv er komfortabel med. Vi må slutte å lyve om hva slags liv vi egentlig lever, for å møte forventningene fra de rundt oss.

Her har jeg et forslag til nye brukervilkår:

Du kan poste så mye du vil, når du vil

Du skal poste innlegg du synes er fine/med dine meninger/dine følelser/din humor

Du skal ikke poste for å vise noen at du har et fint liv/et liv du ikke har

Det er du som skal være komfortabel med alt du poster

Du skal ikke bli påvirket av andre til å legge ut noe du ikke vil

Vil du lese mer om samme tema? Ta en titt på disse:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.