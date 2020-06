Black Lives Matter-bevegelsen setter søkelys på politivold i USA og rasisme i alle mulige former. Men bevegelsen har også satt søkelyset på hva slags støtte som har verdi når det gjelder å støtte opp om minoriteter i samfunnet. Er du en supporter eller er du en medgangssupporter?

Med dette mener jeg ikke om du synes demonstrasjoner er greit under en pandemi, eller om politiets håndtering av demonstrasjonen er riktig.

Hvis noen serverer deg et rasistisk utsagn eller lar sine fordommer gå utover andre, hva gjør du egentlig da?

Et fåtall tar opp kampen

For det er slik i vårt samfunn at myndighetene kan lage så mange diskrimineringslover de bare vil, selskaper kan lage så mange minoritetsvennlige kampanjer de vil, filmprodusenter kan ansette så mange minoritetsskuespillere de bare vil, men samfunnet endrer seg kun om den enkelte tar opp kampen. Og det er opp til deg og meg.

Som etnisk norsk vil jeg aldri kunne sette meg inn i den rasismen som hver dag oppleves slik som andre minoriteter kan. Men som homofil, og derfor en del av en minoritet selv, skjønner jeg at en støtte i det stille spiller liten rolle når det først gjelder.

Jeg har flere nære av meg som jeg alltid har sett på som støttespillere, men kjenner kun et fåtall som hadde tatt opp kampen de gangene jeg får et «jævla homo» eller «fy faen så ekkel» slengt etter meg på gaten.

Spørsmålet mitt er: Hvis man ikke tør å handle, spiller støtten egentlig noen rolle?

Handling sier mer enn tusen ord

Det er derfor det er viktig ikke bare å mene noe når det er enkelt, men tørre å mene det samme når noe er vanskelig. For det å mene noe for seg selv, er langt enklere enn det faktisk å stå opp for det når konfrontasjoner oppstår. En handling sier mer enn tusen ord.

Samfunnsendring krever handling. Så spørsmålet er uavhengig om du er på venstre- eller høyresiden, mann eller kvinne, yngre eller eldre: I kampen mot urettferdighet for minoriteter, er du en supporter eller er du en medgangssupporter?

