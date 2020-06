Det er juni. Skolen er snart over, og det er snart tid for ferie. Gradestokken har toppet 30 grader Celsius, og skal vi tro ekspertene, vil det bli varmerekorder denne sommeren.

Selv om vi må holde oss her i Norge, skal vi få en fin sommer. Deilige kvelder ved sjøen, strandliv, grilling med nære og kjære. I alt blir nok dette en god sommer. For mange er dette en fin og deilig årstid hvor man får anledning til å slappe av.

Men, men det finnes et men. For meg er det ikke like enkelt.

Folk spør og stirrer

Jeg kan ikke ligge i bikini på stranden. Jeg kan ikke gå i T-skjorte på butikken for å kjøpe is, og jeg kan ikke bruke kjole med korte ermer på grillfest.

Jeg har nemlig arr. Arr som er en del av kroppen min. Arr jeg ikke er stolte av, men som er der likevel.

Jeg kan bli stoppet på butikken av folk som har spørsmål om armene mine. De spør meg om hva som har skjedd. Barn på stranden kan peke og spørre foreldre. Blikkene jeg får fra foreldre, kan drepe på stedet.

Jeg er blitt og blir bedt om å dekke meg til. Kun fordi jeg har vært en selvskader. Og jeg vet at jeg ikke er alene om å oppleve dette.

En menneskerett

Men når gradestokken forteller oss at det er sommer, er det en menneskerett å få gå i sommerklær! Det er en menneskerett å få ta på seg favorittkjolen sin på grillfest i parken. Det er en menneskerett å få ligge i bikini på stranden.

Jeg var en selvskader. Jeg hadde det tøft. Helt jævlig egentlig, men jeg overlevde. Jeg er ikke stolt over arrene mine, men jeg er stolt over at jeg har klart meg.

Et menneske som sliter, skal ikke bli straffet. Et menneske som sliter, skal bli behandlet med like mye respekt som andre.

Skal nyte sommeren

Jeg håper med dette vi alle kan få mer respekt for hverandre. Vi går alle og bærer vår historie, og hver historie er ulik. Men det viktigste er at vi ikke skal dømme ut ifra det.

Jeg skal nyte sommeren. Og jeg skal gjøre mitt beste for å gå i T-skjorte, bikini og min favoritt sommerkjole. For det er faktisk min rett som menneske å få nyte solen i sommerklær!

Og jeg håper vi alle får en fin norsk sommer. Om det så er med eller uten arr.

