Verdensbildet i dag endres stadig. Forsvaret har en viktig oppgave med å beskytte det norske folk, men også våre hav og landområder. I regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret er det gjort store nedprioriteringer.

I 2018 sank KNM «Helge Ingstad» i Hjeltefjorden etter en skipskollisjon. Nå ligger fregatten til kai på Ågotnes i påvente av den skal hugges opp. Etter tragedien med fregatten lovte regjeringen at den skulle erstattes. Men i regjeringens langtidsplan finnes ikke dette løftet.

Er ikke Norges sikkerhet og forsvar en prioritering for regjeringen?

Overser råd

I stedet for å følge forsvarssjefens fagmilitære råd om å erstatte Helge Ingstad og bygge flere fregatter, skyver regjeringen på kostnaden. Som plaster på såret foreslår heller regjeringen å utsette utfasingen av korvettene i Skjold-klassen til 2030. Korvetter er lett manøvrerbare og lett bestykkede marinefartøyer, og de er som regel mindre enn fregatter.

En korvett er tiltenkt andre oppgaver enn fregatter, og de kan på ingen områder erstatte en fregatt.

Norske havområder og forpliktelser til Nato er omfattende. Truslene er mange, og oppgavene er mange. Pr. dags dato har Norge fire fregatter i tjeneste. Om det kuttes i budsjettet, går det ut over trening, øving og vedlikehold. Resultatet av det er at det blir færre enn fire fregatter som er tilgjengelige for reelle operasjoner.

Havet må prioriteres

Norges sjøterritorium er syv ganger større enn vårt landareal, og i utgangspunktet har vi ikke nok fregatter til å dekke det. En fregatt kan bare være på ett sted av gangen.

Det kommer tydelig frem at hovedfokuset til regjeringen er å kutte de økonomiske utgiftene.

Konsekvensen av et nedprioritert forsvar kan fort bli katastrofal. Høyre stiller seg svært kritisk til regjeringens nedprioriteringer og ønsker at spørsmålet om bygging av flere fregatter blir vurdert på nytt.

Konsekvensen av et nedprioritert forsvar kan fort bli katastrofal.

