Omtrent siden det ble vedtatt at alle skoleelever skulle få opplæring og karakter i både hovedmål og sidemål, har utallige sinte ungdommer (og voksne) klaget på den såkalte «spynorsken». Den de aldri kommer til å få bruk for, og den som bare gjør at man blir språkforvirret. Nynorskkarakteren som «ødelegger» vitnemålet, og grammatikken man blir svimmel av.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det vanligste argumentet mot sidemålsundervisningen er følgende: «Jeg kommer jo aldri til å få bruk for nynorsk senere i livet uansett.» Eller: «Det gir jo ikke mening at vi må lære et språk som nesten ingen bruker.» Disse argumentene har én ting til felles. De snakker ikke om sidemålsundervisning, de snakker om nynorskundervisning.

Språkdiskriminering

I et Si ;D-innlegg av Nicholas Berg og Cedric Kuepers om at nynorsk stresser elever, ble det skrevet følgende: «Bokmål er det skriftspråket som brukes mest. Alle i Norge bør kunne skrive bokmål, men nynorsk er unødvendig.» Jeg tror det er mange som er enige i dette.

Men i praksis så betyr dette at de som har nynorsk som målform, skal ha to skriftspråk, mens de som har bokmål, bare skal ha ett. For meg høres ikke dette helt riktig ut, og jeg håper det ikke gjør det for deg heller.

Privat

For de aller fleste er nok sidemål og nynorsk det samme, men vi må ikke glemme de menneskene som faktisk har bokmål som sitt sidemål. De hører man lite om. Hvorfor skal de ha ekstra språkundervisning, mens vi med bokmål som hovedmål får muligheten til å lære mer om andre ting?

Det å forskjellsbehandle folk på denne måten vil trolig føre til at mange velger bort nynorsk som målformen sin. På denne måten kan nynorsk dø. Det vil si at vi kan miste en viktig del av kulturarven vår.

Vanskelig, men viktig

Det hjelper ingen å ha en negativ innstilling til ting man må gjøre uansett. Folk bør gi nynorsken en sjanse, fremfor å gjenta de samme negative argumentene.

Man kan faktisk ikke bare velge bort ting fordi de er vanskelige. Sånn håper jeg virkelig ikke verden fungerer.

