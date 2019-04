Konkurranse for ungdom: Lag en 17. mai-tale!

Se for deg følgende scenario:

Du står på slottsbalkongen. Det er 17. mai. Alle kameraer og mikrofoner er rettet mot deg. Alle lytter. Hva vil du si?

Lag din egen 17. mai-tale og send den inn til sid@aftenposten.no innen torsdag 9. mai klokken 09. Merk e-posten med «konkurranse».

Du kan sende inn talen på flere måter: Enten som skriftlig tekst eller som video. Slipp kreativiteten løs!

Tema for talen er valgfritt, så lenge du knytter det til nasjonaldagen.

Lengde: Max 4000 tegn inkludert mellomrom, men gjerne kortere.

Krav: Du må være mellom 13 og 21 år.

Premier:

1. plass: 3000 kroner

2. plass: 2000 kroner

3. plass: 1000 kroner.

Vinnerbidragene blir publisert 16. mai. Bidrag som ikke får pallplassering, men likevel publiseres, vil bli premiert med gavekort fra XXL.

Skrivetips:

– Tenk at dette er din tale. Ikke ta opp det du tror andre vil høre, men det du selv har lyst til å si.

– Velg ett eller flere temaer som du virkelig er engasjert i. Det skinner ofte igjennom.

– Bruk et språk som er naturlig for deg. Det er ikke nødvendig å bruke fremmedord og fagterminologi bare for å gjøre det. Det enkle er ofte det beste.

– Tenk gjerne på timing. Hvorfor sier du akkurat dette nå?

– Ikke vær redd for å eksperimentere med språk og sjanger. Husk at det skal være gøy å lage talen!

Juryen består av Si ;D-redaksjonen. Vi gleder oss til å lese! Lykke til!