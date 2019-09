Vi har nok alle fått med oss Facebook-posten om båtmigranter som Sylvi Listhaug la ut på Facebook forrige uke. Hun har fått mange reaksjoner, men faktum er at vi snakker om mennesker som risikerer alt i håp om å bli reddet.

Flere risikerer livet

Det vi også må tenke på, er at når en norsk båt patruljerer rundt i Middelhavet, gjør vi slik at flere mennesker setter ut på den farlige ferden over Middelhavet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år

Ved å være der og oppsøke dem oppfordrer vi indirekte flere mennesker til å sette ut på den utrolig farlige ferden. Det er menneskeliv det er snakk om, og jeg synes Norge aldri skal stå for noe som fører til at flere dør.

Menneskeverd er en av de viktigste tingene vi har. Statistikk fra FN viser at færre reiser over havet nå enn før, men likevel kan vi se at sjansen for å dø på ferden har økt med årene.

Reisen er såpass farlig at man antar at rundt 2 prosent av de reisende dør under forsøket.

Norge bør ikke ta imot

En annen trend vi har sett, er at mange som ikke har statsborgerskap i avreiselandene har vært om bord på båtene som reiser over Middelhavet. For eksempel kommer det folk fra Pakistan, Afghanistan og Bangladesh over havet.

Jeg mener justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sin uttalelse om at Norge ikke skal ta imot båtflyktninger, er bra.

Da forebygger vi at folk reiser over lange, farlige strekninger og risikerer livene sine for noe som mest sannsynlig ikke er verdt det.

