Kjære Nanna

Jeg hadde nylig sex med en veldig dominerende type. Jeg reagerte på måten han tilsynelatende så på det som en selvfølge at jeg skulle underkaste meg ham og synes at det var helt greit at han lugget, «spanket» meg og mye mer.

Jeg opplevde det som litt ugreit – særlig fordi han ikke spurte om tillatelse først – og angrer på at jeg ikke kommuniserte det tydeligere. Jeg syntes det var vanskelig å si noe der og da.

Jeg har full forståelse for at noen liker røff sex og kan like det godt selv, men da skal det være avklart at det er greit for begge to.

Det jeg lurer på nå, er hvorfor dette var så naturlig for ham (og sikkert for en del andre gutter også)?

Har han fått for seg at alle jenter liker det, eller tenker han rett og slett ikke lenger enn sin egen nytelse? Eller er han bare helt ødelagt av pornokulturen og klarer ikke å skille mellom den og det virkelige liv?

Har du vært borte i denne tematikken før? Har du noen tanker om hvorfor noen synes det er greit å ta seg til rette på den måten på et one night stand?

Hilsen småirritert jente på 20

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese i én uke. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære jente (20)

Tusen takk for et godt og viktig spørsmål!

Ja, jeg har vært borte i denne tematikken før, både gjennom spørsmål her i spalten og gjennom samtaler med klienter.

Jeg kan dessverre ikke svare på hvorfor dette var naturlig for akkurat ham, da jeg ikke får spurt ham om det selv. Men jeg tror du er innom mange gode teorier som nok kan være gjeldende for en del mennesker, uavhengig av kjønn.

Kanskje var han egoistisk og tenkte kun på sin egen nytelse. Kanskje har han bare hatt sex på den måten tidligere og dermed gjør det han tror er forventet fordi han og hans tidligere partnere har ønsket det slik.

Eller kanskje har han sett masse på porno og enten tror eller ønsker at sex skal være på den måten.

Det kan være at en av disse forklaringene stemmer, eller så kan det hende at vi tar helt feil, og at han selv har et helt annet syn på saken.

Uansett forklaring så er jeg enig med deg i at det mildt sagt er veldig ugreit å oppføre seg sånn uten å spørre om tillatelse først, og jeg håper vi sammen kan hjelpe andre til å si fra dersom man opplever noe lignende.

Spørre før man handler

Som du sier er det ikke uvanlig å like røff sex, men her burde nøkkelen alltid være at egnes og partners grenser er avklart på forhånd.

Hva vi tenner på er individuelt, og dersom jeg vet med meg selv at jeg har sterke ønsker om å være hardhendt eller gjøre ting mot en partner som kan være ubehagelig eller grenseoverskridende, er det mitt ansvar å spørre før jeg handler.

Noen ganger kan man bli ekstra ivrig og kåt, og kanskje glemmer man folkeskikk underveis.

Eller kanskje er man rett og slett så egoistisk at man helst vil gjøre det på sin måte, uten å bry seg nevneverdig om hva den andre synes.

I så fall burde man kanskje bare ha sex med seg selv i stedet!

De aller fleste som ser på porno, har en sunt forhold til det der man fint klarer å skille mellom film og virkelighet, og dermed forholder seg til andre mennesker med respekt og likeverd.

Porno og virkeligheten

Men for noen kan fantasiene eller bildene pornoen gir oss, bli så viktige eller mange at vi ikke lenger ønsker eller klarer å skille dem fra virkeligheten.

Kanskje er det ønsket om å oppleve det samme som i filmene, kanskje er det forventningen av at det er sånn det skal være, eller kanskje er det rett og slett mangelen på andre impulser som gjør at man ikke har noe annet å sammenligne med.

Uansett grunn, samtykke er sexens viktigste regel. Vi har alle en plikt til å spørre før vi prøver oss på noe som kan være grenseoverskridende.

Vi kan alle tenne på ulike ting. Et one night stand er gjerne med en ny bekjent, og det er derfor kanskje ekstra viktig at man snakker sammen om hva man har lyst til og hva man ikke har lyst til.

Vi har alltid rett til å si fra underveis, det er alltid lov til å si nei, uansett hva man har sagt ja til tidligere.

Så kjære jente (20), jeg er takknemlig for at du bruker din opplevelse til å styrke andre i å si fra og være bevisst sine egne grenser. Og forhåpentligvis til at man spør før man handler.

Varm hilsen fra Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)