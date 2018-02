Om det norske velferdssamfunnet skal bestå i fremtiden, må vi fornye, kutte og gjøre det bærekraftig.

Noe av det aller mest skadelige for norsk økonomi, er å tro at alt er bra som det er og at vi har nådd målet.

Det virker det dessverre som om mitt KrF tror.

2016 ble det året Norge gikk i underskudd for første gang på over 25 år, ifølge SSB. Det samme skjedde i 2017 – da gikk Norge med et underskudd på 45 milliarder kroner.

Trenden er tydelig: Inntektene synker, og utgiftene øker. Spesielt det siste.

KrFU ble nedstemt

Det er alvorlig når en stat går i underskudd, og det er nesten enda mer alvorlig når problemet og faresignalene tilsynelatende ikke tas på alvor.

Men noe av det mest bekymringsfulle er at man på tross av dette foreslår å øke utgiftene. Det gjør KrF.

På KrFs landsmøte i fjor vår ble det gjort mange viktige vedtak, men den totale prislappen på programmet vårt ble altfor høy.

Blant milliardvedtakene finner vi en lyntogsatsing i Sør-Norge med en anslått prislapp på opp mot 210 milliarder kroner, betydelig økt barnetrygd, universell utforming av alle offentlige bygg som kan koste opp mot 80 milliarder kroner, økt engangsstønad, lengre og bedre foreldrepermisjon, økt studiestøtte og en rekke bemanningsnormer.

Upopulært å kutte

Det samme landsmøtet stemte ned alle forslag fra KrFU som omhandlet kutt. Dette er ikke økonomisk ansvarlig av et landsmøte.

Selvfølgelig er mange av disse flotte og viktige vedtak, men totalprisen ble altfor høy. Det er ikke økonomisk bærekraftig.

Grunnen til at moderpartiet ikke vil kutte, er nok fordi det er upopulært. Du vinner ikke valg på å kutte.

Men er det virkelig så viktig for partiene å vinne valg, at de er villige til å rasere Norges økonomi på lang sikt?

Erna Solberg og den blågrønne regjeringen har selv valgt overskriften «Bærekraftig velferdssamfunn» for regjeringsprosjektet de neste årene, og det er utrolig bra og utrolig viktig.

Som kong Harald så fint sa det i trontalen under åpningen av det 162. Storting, har «de siste tiårene vært en gyllen periode. Viktige økonomiske trender har gått vår vei. Nå brytes trendene».

Ta ansvar!

Jeg har alltid ansett mitt parti som et ansvarlig parti, på alle områder. Men dette får meg til å tvile.

KrF vedtok et av de kanskje aller dyreste partiprogrammene på landsmøtet i fjor med milliardvedtak på milliardvedtak. KrF kommer med mye kritikk av hva Regjeringen ikke bruker penger på, fremfor hvor det må kuttes.

Min generasjon fortjener å arve det samme samfunnet med de samme mulighetene som generasjonene før oss.

Vi fortjener også de samme velferdsordningene, og det forutsetter at staten ikke sløser med pengene nå.

Det forutsetter at de voksne politikerne tar tak, tør å kutte og prioritere det viktigste – og her må også KrF ta ansvar

