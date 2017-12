Denne er til alle trenere som topper laget før man har lov. Det er cup. Første- og andrelaget er påmeldt. Du er påmeldt. Du gleder deg til å spille håndballcup og ha det gøy. Og score, da, det er også gøy!

Så ser du at navnet ditt står under andrelaget. Svart på hvitt står det at du er dårligere enn andre folk på laget ditt, kanskje også bestevennen din.

Du kjenner du koker innvendig. Du jobber hardt på trening, møter flittig opp på hver eneste trening. Allikevel kommer du på andrelaget. Som vanlig.

Det er trening. En helt vanlig trening. Alle kommer, men vi er mange, og alle får ikke plass på en banehalvdel. Vi deler opp, som vanlig.

«Førstelaget der og andrelaget der», sier treneren med en høy, klar stemme og peker. Du vet akkurat hvor du skal. Du bare vil ikke innse det.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Blikk og baksnakking

Selv elsker jeg sporten min. Dette er min sport, og dette er en lagsport! Ett lag. Som står sammen, gjennom tykt og tynt. Ikke to lag, hvor det ene laget er bedre enn det andre.

Ett lag, som elsker å spille håndball. Når man er på et førstelag, er det lett å tenke: «Det er bra for dem som er litt dårligere enn meg, å få spille mot andre litt dårligere lag».

Men er det egentlig sånn? Første- og andrelag er et stort problem for mange, men for andre er det ikke så farlig. Det viktigste for dem er å spille og ha det gøy.

I alle fall når førstelaget og andrelaget er hver for seg. Men når vi er sammen, blir det mye blikk og baksnakking.

Grunnen tror jeg er at førstelaget alltid er det samme. Ingen ut og ingen inn. Hadde vi rullert mer, sånn at alle får spilt med alle og mot alle, tror jeg det ville ha blitt et bedre miljø. Det er vel opplagt?

Kanskje dette innlegget får deg til å tenke på det. Uansett er det et viktig tema. Fordi lagsport skal være gøy.

Ingen fasit

Denne er til alle trenere som topper før man har lov. Snakk ordentlig med spillerne dine. Spør, istedenfor å tro. Og for all del, ruller på plassene mellom første- og andrelaget. Det er ikke noen fasit på hvem som skal være på første- og andrelaget.

Alle burde få lov å prøve seg, i hvert fall i den alderen jeg er i. 13 år.

Kanskje en spiller er veldig sjenert og passiv på trening, men når spilleren kommer i «kampens hete», kommer plutselig fighterinstinktet frem.

Jo eldre vi blir, jo viktigere er det å bygge et godt førstelag. Se for eksempel på håndballjentene i VM.

Men hvis du alltid har vært på et andrelag og ikke har fått mulighet til å prøve deg på et førstelag, er det jo vanskelig å motivere seg til å ville fortsette.

Kanskje slutter du å spille av andre grunner, men hvis dette er grunnen, har vi jo et stort problem!

