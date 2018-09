Den militære storøvelsen Trident Juncture er i disse dager i gang i Norge. På TV 2 kunne vi i forrige uke lese at de 40.000 soldatene fra over 30 land som skal øve på å forsvare landet, ikke vil drikke norsk springvann, og at det dermed er bestilt 4,6 millioner vannflasker.

En soldat bør tåle springvann

Dersom Norge blir angrepet, er både sivile og militære infrastrukturer vitale mål. Flyplasser, strømforsyning, matdistribusjon og vannkilder går under paraplybegrepet «kritisk infrastruktur». Disse funksjonene skal kunne beskyttes fysisk av sikringsstyrker fra både politiet og forsvaret. Det var blant annet dette som var grunnen til at opposisjonspartier på Stortinget truet Regjeringen med mistillit da Riksrevisjonen ga ut sin rapport tidlig i sommer.

Vil man i en slik situasjon ha mulighet til å skaffe disse soldatene millioner av liter med flaskevann, eller bør en soldat tåle å drikke vannet fra springen – hvis det er noe vann å få derfra? Vannlogistikk er kanskje noe av det viktigste i en krigssituasjon, og det er ikke et fjerntliggende scenario at en må drikke vann fra bekken, smelte snø osv.

Hygienisk, klart og med god smak

Når soldatene ikke er vant til å drikke vann fra springen, kunne man ha benyttet dette som en gyllen mulighet i et miljøperspektiv. Man kunne vist de deltagende nasjonene at drikkevannet man får fra springen her, er hygienisk, klart og uten vond smak. Soldaten kan altså med trygghet fylle feltflasken med rent springvann og kanskje bringe erfaringen med seg hjem.

Det rår noe tvil om at Forsvaret har lagt særlig innsats i å overbevise de besøkende nasjonene om dette. Likevel er det greit å understreke at det ikke er alt av springvann i Norge som holder mål og at det antagelig ikke er alle nasjonene som ønsker bestilte vannflasker.

Plast i naturen

Kommunikasjonsrådgiver Roar Wold i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sa til TV 2 at det er upraktisk og vanskelig å få til distribusjon av vann fra kranen. Trident Juncture har vært planlagt i flere år. Da er det også naturlig å tro at dette er noe man kunne ha tilrettelagt for i planleggingsfasen.

Forsvaret mener at ivaretagelse av sivilbefolkning og miljø er en av deres oppgaver under øvelsen, men når omfanget av plastflasker er en tiendedel av det norske flaskevannforbruket, kan man nok ikke unngå at mange av disse vil havne i det norske terrenget.

