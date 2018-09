Bare slutt å bruke «plus size»-begrepet. OK?

Jeg er så sinnssykt lei nå. Jeg er en 14 år gammel jente som har følt mye på kroppspresset den siste tiden.

Som mange andre liker jeg å handle på internett. Jeg kan sitte i flere timer og scrolle på skjermen for å se om jeg finner noe jeg liker.

Men i det siste er jeg bare blitt mer og mer provosert av disse syke størrelsene.

Da jeg bladde gjennom en stor nettside for klær, la jeg godt merke til disse plus size-modellene. Jeg kan egentlig bare starte med å si at plus size-størrelsene er det dummeste konseptet jeg vet om.

Hvorfor finnes det en egen kleslinje som heter pluz size?

For meg ser det ikke en gang ut som modellene som blir tatt bilde av til plus size-lærne, er plus size selv. De bruker kanskje large eller medium. Da blir det feil å fremstille disse som plus size-modeller.

Hvis jeg hadde måttet handle plus size, hadde jeg hatet det. Da er det faktisk greiere å kalle størrelsen for XL eller XXL.

Å ha en egen kleslinje for plus size-modeller blir rett og slett for dumt.

