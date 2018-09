Hva bør man ha i matpakken? Er det galt å klemme mye? Hva sier jeg til foreldrene mine om nakenbildet?

Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesøster Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Hva bør jeg ha i matpakken?

Hei! Jeg er en aktiv jente som vil prestere godt i idrett. På fritiden trener jeg karate seks timer i uken og to timer håndball. Jeg har gym ca. tre timer i uken. Jeg har med matpakke hver dag, men det jeg lurer på er hvor mye jeg bør ha i matpakken? Syns også det blir litt kjedelig med mange brødskiver hver dag. Ofte er jeg sulten bare en time etter lunsj og spiser mye når jeg kommer hjem. Noen tips for hva jeg kan ha i matpakken for å bli mett?

Jente (15)

Flott at du har med matpakke hver dag! For å ha krefter til å trene så mye, er mat viktig. Det lønner å spise regelmessig, nok og variert.

Et viktig prinsipp er å spise så du blir passe mett til hvert måltid. Kroppen er ganske god til å regulere hva den trenger hvis du lytter til sulten- og mettsignalene den gir.

Noen typer mat er mer mettende enn andre. For eksempel holder du deg lengre mett på grove kornprodukter enn fine. Ta med deg såpass mye mat at du kan spise noe i tillegg til lunsjen hvis du trenger det. Du kan ha et lite mellommåltid mellom frokost og lunsj, et knekkebrød eller brødskive, en grønnsak eller frukt, og et mellommåltid mellom lunsj og middag, f.eks. yoghurt med havregryn og en grønnsak eller frukt. Om du skal rett på trening etter skolen, eller det er lenge til middag, blir det ekstra viktig.

Ellers er det også viktig at man spiser frokost, lunsj og middag. Dette er hovedmåltider hvor du bør spise mer enn det du gjør til mellommåltidene.

Fakta: Matpakketips Varier det du har i matpakken slik at den blir fristende og næringsrik. Du kan ha brødskiver eller noe annet kornbasert bakverk slik som grove rundstykker, grove knekkebrød med ulikt pålegg: Ost med paprika på, en postei med agurk eller tomat på, egg, kjøttpålegg med salat og avokado, peanøttsmør. Bli gjerne med på en handletur der dere handler inn variert mat og pålegg som du har utover i uken. Ta med brødskiver og små bokser med makrell i tomat, leverpostei eller lignende, og litt oppskåret frukt eller grønt som du ordner til når du skal spise. Noen ganger kan du gjerne ha med en blandet salat. En salat kan bestå av f.eks. spinat, kål, tomat, paprika, agurk, mais, fetaost, oliven, linser, bønner, kokt egg, skinke, kylling, tunfisk, nøtter eller frø og litt olivenolje. Husk å putte i noe som gir litt fett og proteiner, som erter, linser, bønner, kjøtt, fisk, ost eller egg. Ved siden av salaten kan du gjerne spise litt grovt brød, knekkebrød eller rundstykke med eller uten smør på. Spør hjemme om dere kan lage litt ekstra mat til middag noen dager. Da kan du ha med deg middagsrester som matpakke dagen etter.

Vennlig hilsen Anne, i samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog

Her kan du finne mer info og gode tips om skolemat. Det kan også være lurt å få litt mer kunnskap om hvordan det er lurt å spise når du trener mye, les om det her.

mavo / Shutterstock / NTB scanpix

Galt å gi klemmer?

Jeg er ofte glad og har lyst å klemme dem rundt meg. Noen ganger bobler det i meg, og jeg har bare lyst til å holde rundt noen lenge. Pappa har sagt at det blir for mye, at jeg må roe meg ned og være roligere. Jeg skjønner ikke hvorfor det er galt å gi klemmer?

Jente (15)

Godt å høre at du er glad og liker å klemme! Når vi mennesker opplever glede, får vi ofte lyst å uttrykke den og da gjerne med en klem. Andre ganger trenger vi en klem når vi er lei oss.

Mennesker trenger berøring og nærkontakt med andre. Å gi klem er en god måte å vise at du bryr deg om og liker noen. Kanskje er det for lite klemmer i Norge?

Vi mennesker har ulike grenser. Noen liker ikke å klemme. Det kan være ulike grunner til det, noen ganger passer det seg ikke fordi du ikke har en nær relasjon til den du klemmer. Noen personer syns også det blir vanskelig og rart å klemme, de kan bli stresset og usikre av å måtte gjøre det.

Jeg syns du skal fortsette å klemme, men kanskje du iblant kan forsøke å registrere hvordan den andre reagerer på klemmene dine? Noen ganger passer det bra, andre ganger ikke. Lykke til!

Vennlig hilsen Anders

Africa Studio / Shutterstock / NTB scanpix

For lite hull i forhuden?

Hei. Jeg lurer på om hvor stort hullet på forhuden skal være, det føles ut som at det var større før. Jeg har også en hvit greie bak forhuden som jeg tror er smegma, det er vanskelig å få bort.

Gutt (14)

Noen gutter har trang forhud. Det vil si at huden som dekker penishodet ikke kan trekkes helt tilbake. For noen kan forhuden trekkes delvis tilbake, for andre blir det helt umulig. Er det ubehagelig og smertefullt å trekke forhuden tilbake, er den for trang.

En god regel er å ikke gjøre ting som kjennes vondt for kroppen. Smerte er en måte for kroppen å gi beskjed om at en kan bli skadet.

Klarer du ikke å trekke forhuden bak hodet, og dette fortsetter, kan du få hjelp og behandling. Det finnes ulike behandlingsmetoder, både med kortisonsalve og med et enkelt kirurgisk inngrep hvor det lages et snitt i forhuden, eller deler av forhud fjernes. Da vil en selvsagt få lokalbedøvelse og man kan reise hjem igjen rett etter operasjonen.

Kanskje er dette noe du kunne snakket med foreldrene dine eller helsesøster på skolen eller helsestasjon for ungdom om? Er det vanskelig å si det med ord, kan du vise dem spørsmålet du har skrevet til oss. Fastlege kan vurdere dette og henvise deg videre om det er nødvendig.

De som har problemer med trang forhud, kan også få problemer med renholdet av penis. Noen kan risikere å få endel smegma, det vil si smuss og skitt som samler seg som et belegg bak forhuden. Penis trenger daglig vask med rent og lunkent vann. Når forhuden blir vanskelig å trekke bakover, blir det vanskelig å få vekk smegma. Behandles den trange forhuden, vil det bli lettere å vaske bak forhuden.

Vennlig hilsen Anders

Antonio Guillem / Shutterstock / NTB scanpix

Sendte nakenbilde - nå truer han meg

Jeg har gjort en feil. Jeg sendte nakenbilde til en som jeg kjenner fordi han ba om det, og nå truer han meg med å sende det til venner og familie. Han sier at han ikke kommer til å sende bilde hvis jeg ligger med han. Jeg har ikke lyst til det, og jeg er redd for å fortelle til foreldrene mine.

Jente (15)

Du har ikke gjort noe ulovlig. Det er denne gutten som gjør noe ulovlig og straffbart når han truer på denne måten. Det er ikke lov å true slik han gjør, det er ikke lov å presse noen til å ha sex og det er ikke lov å dele bilder av deg videre.

Ikke gjør det han ber deg om!

Jeg forstår at det er veldig ubehagelig for deg å bli utsatt for dette. Mitt klare råd til deg er at du prater med noen som kan gi deg støtte. Det er tøft å stå i dette alene. Jeg forstår at det kan oppleves som flaut, men prøv å ikke la det hindre deg. Foreldre er de nærmeste til å støtte barna sine, uansett, så prøv å få pratet med dem. Helsesøster kan også være en å få hjelp av, også til å prate med foreldre. Voksne som jobber med ungdom, vet at mange deler bilder og vil ikke fordømme det, men heller støtte deg i å stå imot presset og hjelpe deg med hva du videre skal gjøre. Sammen kan dere finne ut av dette. Dere kan sammen ta kontakt med denne gutten, eller dere kan sammen prate med politiet om dette. Politiet skal ta slike saker på alvor.

Veldig mange unge har delt nakenbilder av seg selv. At du har gjort det nå, er ikke noe å være flau over. Det er han som truer og presser deg som er den som bør være flau.

Vennlig hilsen Anne

Å dele andres nudes er ikke greit. Les mer her.

