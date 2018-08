Mens jeg skriver dette, er det én uke siden jeg kom hjem fra den greske øya Ios, én uke med nyheter, kronikker og tanker om tragedier som fant sted på øya.

Historiene er ofte overdrevne og langt unna den faktiske sannheten. Likevel er det mye sant i fortellingene, og jeg undres derfor over hvordan slike ting kan skje.

Privat

For det er ikke bare et par pubertale ungdommer som får utløp for spenning ved å lekeslåss. Det er tragedier som jeg i dag sliter med å fordøye, nettopp på grunn av at de er mer fatale enn noe jeg tidligere har vært borti.

Naive foreldre

Med dette i tankene blir jeg nødt til å dele min bekymring med en gruppe som jeg mener har mye av ansvaret for at slike ting skjer: nemlig foreldrene. På tross av at vi er 18 år, myndige og kan stemme ved neste kommunevalg, er vi fortsatt bare ungdommer som prøver å finne ut av hvem vi vil være.

Derfor blir det naivt å tro at det å sende barnet sitt til en ferieøy uten å ha snakket om forholdsregler, er en god idé.

I mine øyne ligger nemlig ikke problematikken i feriestedene, de upålitelige klubbene eller det hissige politiet.

Problemet ligger i hvilket forhold man har til alkohol, vold og sex, forhold som i stor grad kan bli påvirket av foreldrene.

For når Jørgen på 18 er vant til å drikke to sixpacks på vors, er det klart at han kommer til å havne i vanskelige situasjoner når han kommer til en øy med et mindre sikkerhetsnett.

Og når Felicia tar imot gratis drikke fra alle og enhver, er det heller ikke rart at hun før eller siden får noe galt i kroppen.

Holdningene vi har med oss hjemmefra, gjenspeiles ekstremt godt på et mer utrygt sted som Ios eller Kos, og disse holdningene er som oftest tillært fra foreldrene.

Vær gode forbilder!

Jeg er fullt klar over at jeg tråkker på mange tær når jeg skriver dette. Og forstå meg rett, det finnes mange andre faktorer som spiller inn når folk utfører ukloke handlinger.

Likevel skjedde det ting på Ios og Kos i år som kunne ha vært forhindret med god oppdragelse.

For uhell skjer, og elendighet kan inntreffe når man minst venter det. Men at fem personer knekker begge beina til en 18 år gammel gutt, er ingen tilfeldighet, det er konsekvensene av oppdragelse som har gått ekstremt galt.

Derfor ber jeg dere nåværende og fremtidige foreldre, vær gode forbilder. Tenk over at det dere overfører til deres barn, kommer til å påvirke hvordan de gjør sine valg.

Og vit at det aldri er for sent å gi oss retningslinjer og hjelp når vi er på feil spor. Vi er tross alt bare 18-åringer som prøver å finne ut av hvem vi vil være.

