Kampen homofile, lesbiske og transkjønnede over hele Norge kjemper hver dag, blir ofte beskrevet som avsluttet eller overeksponert. Det virker som om enkelte ikke greier å se det store bildet.

Som homofil har jeg vært i utallige diskusjoner om temaet, men ender ofte opp med å høre: «Men dere har jo alle rettigheter som heterofile», «det er ingen som faktisk er homofobe lengre» eller «så lenge de ikke kysser foran meg, så går det helt fint».

Tilpass deg normalen

Men det går ikke å godta dette når forskning viser at 23 prosent av norske menn mener at de grøsser når de tenker på homofile menn.

Selv har jeg hørt at man helst vil unngå homofile som er for feminine eller «alternative».

Det er dette som er kjernen i mange holdninger over hele Norge. Det virker som at mange kan godta homofile og lesbiske, så lenge man ikke merker det i stor grad eller hvis det blir for «alternativt».

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

På mange måter kan man trekke disse synspunktene til innvandringsdebatten: tilpass deg normalen. Slik som mange har et problem med å godta et multikulturelt samfunn, sliter mange med å akseptere et «multiseksuelt» samfunn.

Homofobien er ikke borte

De færreste vil vel bli minnet på at et skeivt forhold faktisk inkluderer to av samme kjønn?

Det er blitt sånn at jo nærmere homofile og lesbiske kan tilnærme seg en heterofil samlivsform, jo mindre hets får man.

Det er jo en grunn til at homofile stadig får spørsmål om hvem som er «mannen» og «kvinnen» i forholdet.

På grunn av dette har jeg venner som fortsatt sliter med å komme ut av skapet. Det er for meg en stadig påminnelse om at kampen ikke er over. Martin Luther King Jr sa at «en lov kan ikke få en til å elske meg, men det stopper ham fra å skade meg».

Så ja, homofile har heldigvis mange rettigheter her i Norge, men de som mener at homofobien forsvant da rettighetene kom, må våkne opp.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.