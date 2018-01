Hvert år leser man skandalenyheter om russen. Man leser om masseslagsmål, fyllefester og overgrep. Beklageligvis har det seg sånn at dette fremstiller et helt feil bilde av hvordan majoriteten av russen oppfører seg.

Mediene maler et ufullstendig bilde av russen som en helhet, hvor de glemmer å fylle inn alle de gode sidene ved russen.

Russen stiller alltid opp

Når et nytt skoleår starter, starter det også nye avgangselever som gleder seg til den kommende russetiden. I den anledning oppretter også de ulike skolene et russestyre. De lover alle å arrangere «tidenes russefeiring».

Noe av det første som skjer i disse russestyrene, er oppstart av en aksjonskomité.

Fra dag én arbeider de som sitter i aksjonskomiteen, med årets viktigste hendelse for russen – bøssebæreaksjon i samarbeid med Kreftforeningens krafttak mot kreft.

Det er nemlig russen som er Kreftforeningens viktigste samarbeidspartner gjennom hele denne aksjonen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det er russen som står for om lag 80 prosent av bøssebærerne, og i de siste fem årene har russen faktisk vært med på å samle inn over 170 millioner kroner til kreftsaken!

80 på én dag

Jeg går nå i tredjeklasse ved Olsvikåsen videregående og er russ i år. I tillegg til dette sitter jeg også i aksjonskomiteen. Derfor vet jeg hvor mye russen før meg har gjort for å gjennomføre en vellykket aksjon.

Det er mye teknisk man må gjøre, og det er mange mailer som må sendes og svares på.

Er det noe som derimot aldri har vært et problem, så er det å rekruttere bøssebærere!

Hvert år stiller russen opp og anvender et par timer av dagen sin på noe som er større enn dem. I år har vi ved Olsvikåsen videregående, som er en relativt liten skole, klart å rekruttere hele 80 bøssebærere på én dag!

I år skal alle disse gå på aksjonsdagen, 11. mars, for å samle inn penger til dem som trenger det mer enn oss. Hvor fantastisk er ikke det? Hva forteller ikke dette oss om russen?

Vinklingen stemmer ikke alltid

Det er lett å spille på at russen er voldelig og skummel. Det er jo tross alt slike stereotypier russen er kjent for. Russen er jo kjent for å feste i to uker i strekk, komme full på skolen og å havne i unødvendige slåsskamper.

Det er lett å tildele russen denne karakteristiske oppførselen, og det er lett å vinkle det slik at russen alltid ender opp med å bli den store, stygge ulven.

Det betyr ikke at det alltid stemmer – og det betyr i hvert fall ikke at fylla og slåsskamper er alt russetiden består av.

Jeg synes det er på tide at russen får litt heder og ære for alt det gode vi gjør.

Det er ikke snakk om parader, konfetti og en rød løper, men heller å få den anerkjennelsen russen faktisk fortjener.

Vi er så mye mer enn bare fest, fylla og slåsskamper. Vi er et fellesskap som står sammen mot urettferdigheter. Vi er et fellesskap som tar våre krafttak mot kreft, hvert eneste år. Vi er et fellesskap som ønsker forandring.

Du kan rakke ned på og kritisere russen så mye du vil – men til syvende og sist så er det vi som går med bøssen.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Du vil kanskje finne disse sakene interessante: