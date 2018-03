Norge er et likestilt land, i hvert fall når det gjelder kjønnsroller. I Norge blir ingen mennesker sett ned på av kjønnsårsaker. Man blir også behandlet likt uavhengig av kjønn. Eller er det egentlig slik?

Etter #metoo har likestillingsdebatten fått en ny start. I år bør vi virkelig slippe diskusjonen om 8. mars er nødvendig eller ikke.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ikke overraskende

Jeg er en 14 år gammel jente som går på ungdomsskolen. For litt siden hadde vi noe som kalles en UDV-uke. Utdanningsvalg.

Der snakket vi om hvilke muligheter vi har innenfor skole og utdanning, hva vi kan bli, hvilke videregående skoler vi kan gå på osv. I en av timene fikk vi i oppgave å finne ut hvor mye man tjener i den jobben man ønsker i fremtiden. Dette kunne vi sjekke på utdanning.no.

Jeg vil bli barneskolelærer, så det var det jeg søkte på. Det som sto der, irriterte meg, selv om jeg ikke ble overrasket. Kvinner tjener 272 kroner i timen, mens menn tjener 274 kroner i timen.

Dette fører altså til at kvinnelige grunnskolelærere tjener 3480 kroner mindre i året enn mannlige grunnskolelærere. Til tross for at det faktisk er flere kvinnelige grunnskolelærere.

Jeg kikket litt nærmere på andre yrker, og i de fleste av dem tjente kvinner mindre enn menn.

Hadde vi akseptert dette hvis det ikke var basert på kjønn, men for eksempel øyefarge eller skostørrelse?

Fakta: Kan lønnsforskjellen forklares? SSB skriver i artikkelen «Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer»: (...) Det er ikke mulig å forklare hele lønnsforskjellen ut fra utdanning, yrke, alder eller arbeidstid. Det betyr at det også er andre faktorer som vi ikke har opplysninger om i lønnsstatistikken, som kan bety noe for lønnsforskjellene. Les mer: her.

For meg er ikke problemet penger. Det handler ikke om at jeg vil ha masse penger i voksen alder. Heller ikke at kvinner skal tjene mer penger enn menn. Her er det snakk om at jeg vil at man skal tjene likt, uavhengig av kjønn.

Ingen tid å miste

Selvfølgelig kan man se mindre kjønnsforskjeller i Norge sammenlignet med andre land, og jeg er klar over at det er blitt bedre nå enn det var før. Det er bra at vi har kommet langt, og det er fint at vi er en av de beste, men det er ikke godt nok før vi har full likestilling.

Derfor vil jeg at det skal komme en endring. Ikke om 20 år. Ikke om ett år. Det er ingen tid å miste, endringen må komme nå.

Likestilling handler ikke bare om forskjellen mellom kvinner og menn. Det handler om at man skal kunne vise stolthet over kulturen sin eller skal kunne vise frem kjæresten sin uansett om det er en gutt eller jente. Jeg vil at vi skal leve i et samlet samfunn, hvor lønnen eller respekten ikke går på hudfarge, funksjonsevne eller kjønn. Det er alt jeg ber om.

13-21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.