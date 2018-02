22. februar skrev Ingvild Nese (16) et innlegg på Si ;D hvor hun tok til orde for å avskaffe monarkiet. Personlig er jeg en fullblods supporter av det norske kongehuset og ser ingen grunn til at vi skal bryte med en så lang og inngrodd tradisjon.

Nese skriver at hun mener det er riktig å erstatte Kongeriket Norge med Den demokratiske republikken Norge.

Personlig kan jeg ikke tenke meg noe som er mer unorsk enn å innføre republikk som styreform i dette landet.

Kongehuset har vært et symbol på Norge siden «unnfangelsen» i 1814. Jeg tror det er langt flere her i landet som føler seg personlig og emosjonelt tilknyttet kongen, enn hva de noen gang kommer til å føle overfor en valgt president.

Et talerør

Et annet poeng som Nese drar frem, er at kongehuset er utdatert og tilhører historiebøkene. Hvorfor skal det faktum at noe er gammelt, rettferdiggjøre at vi avskaffer det?

Kongehuset har fremdeles en viktig rolle i det norske samfunnet, en rolle som har utviklet seg i like mange år som kongen har vært landets statsoverhode.

Kongen er i en unik posisjon til å støtte, trøste og samle folket. Da kronprinsen talte på Rådhusplassen etter 22. juli, var det for mange en kilde til trøst gjennom landets mørkeste tid.

Når kongen taler til folket på nyttårsaften hvert år, lytter folket.

Kongen blir med dette et talerør for hvilke verdier vi som nordmenn holder høyt.

Vi har flere ganger hørt historier som den om NRK-journalist Noman Mubashir som ble inspirert av kongens tale til å stå frem som homofil. Kong Harald bruker sin posisjon til å bringe frem viktige og relevante temaer og er i høyeste grad en konge for det moderne Norge.

Snakk om pengebruken

Kongehusets pengebruk blir ofte dratt frem som et viktig argument for å avskaffe kongehuset. Det at prinsessen går på en av Norges dyreste skoler, og at kronprinsparet har vært på mange luksuriøse utenlandsreiser, er legitime punkter å kritisere.

Men la oss i så fall ha en debatt om Kongehusets pengebruk.

Det er mildt sagt litt drastisk å kreve at vi, i verdens rikeste land, avskaffer en så viktig del av vår kultur bare fordi det koster oss litt for mye penger.

