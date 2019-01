Forrige helg samlet flere tusen seg rundt om i Norge for å si et klart og tydelig ja til ulv i norsk natur. På lik linje med mange er jeg imot å skyte dette fantastiske dyret. Det er vondt å tenke på en fremtid uten ulv i norsk natur.

Vi nordmenn er heldige. Vi har ytringsfrihet til å si hva vi mener. Men det finnes levende skapninger i dette landet som ikke har en stemme. Dyrene kan ikke snakke. Derfor er jeg så utrolig takknemlig for alle som stilte opp for å demonstrere.

Privat

Lar seg påvirke av frykt

Det er uten tvil et flertall av Norges befolkning som ønsker en dyrevennlig rovdyrpolitikk. Hvilket betyr at stortingspolitikerne er nødt til å lytte. De er nødt til å vurdere denne kritiske situasjonen på en så fremtidsvennlig måte som mulig.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Flere motstandere av ulven bruker frykten som argument. «Ulven er en trussel for mennesker», mener mange. Jeg synes det er på tide at vi nordmenn slutter å sette oss selv over alle andre. Det er på tide at vi begynner å se på dyrene som levende skapninger med egenverdi istedenfor å kategorisere dem som en trussel.

Kjære ulvemotstandere

Norge har et enormt ansvar. Våre handlinger sprer seg til alle verdens land. Vi kan ikke fortsette å ha en politikk som viser stolthet av skyting av en kritisk truet art.

Jeg skulle så gjerne vært i hodet til ulvemotstanderne. For jeg vil så gjerne forstå hvordan et menneske kan være så ignorant overfor dyrenes rettigheter. Hvordan kan noen sette seg selv så høyt at de mener de har retten til å ta noens liv?

Vi må dele!

I mellomtiden vil jeg be dere stortingspolitikere gå inn i dere selv. Ønsker dere virkelig en fremtid uten ulv i norsk natur? Vær sikre på at dere kan forklare fremtidens generasjon hvorfor akkurat ulven var det store problemet.

Vi ser det vi vil se. Og vi klarer ikke forstå det som ikke handler om oss selv. Men vi må lære oss å dele, for vi er ikke de eneste som lever på denne jorden. Vi må ha medfølelse, og vi må tenke lenger enn vår egen snute.

