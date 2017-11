Kjære Nanna. Jeg tror jeg har klamydia, hvordan sjekker jeg det?

Jente (16)

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer

Kjære Jente 16, tusen takk for spørsmålet ditt.

Det finnes flere steder hvor ungdom kan sjekke seg for klamydia og andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), men tilbudet varerier litt avhengig av hvor i landet du bor.

Det er lurt å vite at for de aller fleste seksuelt overførbare infeksjoner, så er det slik at det tar litt tid fra du har blitt smittet til du kan stole helt på resultatet av en test. For klamydia kan det ta opp til 14 dager fra du ble smittet til det faktisk slår ut på en test, men testen kan bli positiv før det har gått 14 dager også.

Det betyr at dersom du tester deg før det har gått 14 dager og får en negativ test, så vil det være lurt å teste seg på nytt igjen når det har gått nok tid slik at du er helt sikker på at resultatet stemmer.

Fakta: Spalte: Sex & psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese i én uke. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Den aller enkleste stedet å teste seg er kanskje ved å besøke helsesøster på skolen din. Helsesøstre kan nemlig tilby tester på kontoret sitt, som de etterpå sender inn for deg så får du svar etter ca en uke.

Andre steder det er mulig å teste seg er for eksempel på helsestasjon for ungdom, hos fastlegen din og på Sex og samfunn.

Dersom du bor i Oslo eller Akershus kan du bestille hjemmetest for klamydia fra Olafiaklinikken. Da får du tilsendt testutstyr og bruksanvisning, slik at du kan ta en enten en urinprøve eller prøve fra skjede/anus hjemme og sende den tilbake i posten.

Hvis du tester positivt vil du bli innkalt til en time slik at du får riktig antibiotika behandling.

Fakta: Dette er Nanna – Nanna er sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS) og jobber som foredragsholder og terapeut i eget foretak, samt som tiltaksleder i Rosa kompetanse helse. – Hun holder jevnlig foredrag og kurs om seksualitet, og brenner for normkritisk kunnskapsformidling, inkluderende seksualundervisning og god seksuell helse for alle. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Mange som skriver til meg forteller at de synes det er skummelt å skulle teste seg. Da kan det være fint å huske på at helsepersonell som jobber med dette som regel er veldig gode på å møte ungdom på denne måten.

De gjør jo faktisk dette hver eneste dag, og de er vant til å snakke med ungdom som er bekymret eller nervøse.

Både hos helsesøster, på helsestasjon for ungdom og på sex og samfunn kan man også be om samtale med helsepersonell dersom man ønsker det.

Kanskje ønsker du råd eller veiledning om prevensjon, eller kanskje hadde det bare vært fint å snakke litt med en voksen som vet mye om hvordan det er å være ungdom?

Da kan det være ekstra trygt å vite at alle som jobber der har taushetsplikt, slik at man ikke trenger å bekymre seg for at andre skal få vite noe dersom man ikke ønsker det selv.

Så kjære jente 16, lykke til med testen,

Vennlig hilsen Nanna, sexologisk rådgiver.