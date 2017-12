Ære. Et lite ord, så mye trøbbel. Ordet ære. Ordet som blir brukt av familie og menn til å kontrollere kvinner, men også menn. Ordet som ødelegger liv.

Og det samme ordet som får de samme familiene og mennene til å ta livet av sine døtre, søstre og koner kun for å beholde familiens ære.

Jeg er en av dem. En blant tusenvis av jenter som blir utsatt for sosial kontroll. En av dem som blir frarøvet bevegelsesfriheten, valg av yrkesretning, livspartner og venner som ikke er muslimer, fordi de er «skitne vantro».

Jeg er en av de jentene som er blitt og blir utsatt for de nevnte sosiale kontrollene der det blir brukt vold, trusler og isolasjon for at vi ikke skal vanære familien.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Kultur, ikke religion

Vi er jenter som blir tatt fra friheten vi ikke hadde i første omgang, friheten som er så nær, men ikke til å ta på.

Vi lever i en kultur der våre verdier måles i hvor lydige vi er, og der kvinner blir sett på som en trussel.

Som aktivisten Faten Mahdi Al-Hussaini også sa, så har jeg aldri opplevd religionen min som undertrykkende, men jeg har opplevd kulturen min slik, utallig mange ganger.

Hvorfor er det slik at gutten kan leve et fritt liv akkurat som han ønsker, uten å føle skam, mens jenta må skamme seg for å ha håndhilst på en av motsatt kjønn, eller for at hun ble sett med en venn ute, eller at skjørtet var litt for kort?

Hvorfor skal vi skamme oss når de som egentlig skal skamme seg, er de som undertrykker oss?

Det vi trenger

Æresdrap er et blodig tema, og ifølge FN skjer det 5000 æresdrap over hele kloden hvert eneste år. Antallet er svært underrapportert fordi mange familier som begår æresdrap, velger å holde det skjult og kaller det for eksempel for en «ulykke».

Når selv politi og advokater i Norge kan føle seg maktesløse overfor denne kulturen, så gir det oss inntrykk av at problemet er langt større enn det folk tror det er.

Vi som lever i det og føler det på kroppen, er lei. Vi trenger at offentlige instanser slutter å være det jeg opplever som likegyldige, og heller tar tak i problemet og ser alvoret i saken.

Men mest av alt trenger vi at våre foreldre og brødre skal vise forståelse for oss som lever et såkalt dobbeltliv.

Vi er lei av å bære på familiens ære, og vi eier ikke din skam.

Aftenposten kjenner skribentens identitet.

