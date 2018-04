Karakterer i skolen er noe flere elever kan se på som utfordrende eller skummelt. Overgangen fra barneskolen, hvor man ikke har karakterer, til ungdomsskolen kan være utfordrende for noen. Hvorfor er det slik? Hva kan være et alternativ til karakterer? Er det noe man kan gjøre for at karakterer skal oppfattes mindre stressende og skummelt?

Selv synes jeg karakterer virker stresskapende og umotiverende. Jeg går selv på barneskolen, men begynner på ungdomsskolen til høsten.

Tilbakemeldinger er bedre enn et tall

Jeg har ikke lyst til gå rundt og høre på de andre skryte av hvor gode karakterer de fikk.

Det er ikke så hyggelig å være i den situasjonen der det er du som har fått dårligst resultat. Det er akkurat dette som skaper press. En kan jo ikke bare si: «Da får du øve mer neste gang, da».

Det er ikke sånn det fungerer. Kanskje man ikke klarer. Kanskje man ikke orker. Kanskje man har øvd, eller gjort så godt man kunne, men fortsatt ikke fått det beste resultatet.

Jeg ønsker meg tilbakemeldinger som kan hjelpe meg med å forstå hva jeg har vært flink til og hva jeg kan forbedre. Tilbakemeldinger som støtter og motiverer meg, fremfor kun et tall. Kanskje tallet vil stå i veien for dette og heller skape et press om alltid å være best uavhengig av hvilke forutsetninger man har.

Har også positive sider

Jeg synes karakterer virker vanskelig på flere måter, selv om det også har sine positive sider. Hvis man for eksempel har 5 i matte, 4 i engelsk og 3 i norsk, kan det være en god måte å se at man må øve litt mer på områder i norskfaget.

Til syvende og sist vil nok karakterbruken i ungdomsskolen forbli som den er, men det betyr ikke at det er ikke aktuelt å snakke om bruken av karakterer som vurdering på ungdomstrinnet.

