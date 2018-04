Helene Honningsvåg Formo (Unge Høyre) skriver tirsdag at vi må stille strengere krav til dem som får oppholdstillatelse. Jeg er enig i at det er viktig å lære seg normer og språk og å komme seg fort ut i arbeid for å bli integrert.

Men å skulle bruke inndragelse av oppholdstillatelse som en straff for dårlig integrering, blir å dra det for langt - særlig når det er vi i Norge som ikke har lagt ordentlig til rette for integrering.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Hindrer de som vil bidra

I 2017 kom det 3560 flyktninger til Norge, ifølge UDI. De har forskjellig bakgrunn, og det er vanskelig å forstå hva en del av disse har gått igjennom.

De trenger trygghet, en varm velkomst og ikke minst hjelp til å bli integrert. Mennesker er forskjellige, og integreringsprosessen vil variere fra person til person.

Min familie kjenner en kurdisk-syrisk familie som er motivert til å lære norsk og bli godt integrert. De voksne har lang universitetsutdannelse og er ivrige etter å bidra i samfunnet, men først må de lære norsk.

Der har de et problem. For ingen bedrifter vil ta dem inn på språkpraksis. Ingen bedrifter vil ta dem inn på noe som er helt gratis for bedriftene.

Formo skriver at flyktningene ikke er integrert nok, men er det egentlig lagt til rette for det?

Bedriftene må ta ansvar

Det blir feil å snakke om å inndra oppholdstillatelse når tilbudet om språkopplæring ikke er godt nok. Bedriftene må derfor bli flinkere til å ta inn folk til språkpraksis og senere eventuelt gi dem jobb.

Det blir feil å gi hele ansvaret for integreringen til flyktningene. Bedrifter og den øvrige norske befolkningen må også bidra.

Det må jobbes med holdninger. Derfor oppfordrer jeg alle partiene til å jobbe sammen om å endre holdninger til integrering, slik at flere kommer seg inn på en arbeidsplass.

