Et åpent brev til Norge | Simon Omsland Zakariassen

I øyeblikket jeg skriver denne meldingen mandag natt, blir valgresultatene sakte, men sikkert enda mer tydelig: Høyre fortsetter i regjering med Frp, trolig med støtte fra KrF og Venstre. Gratulerer til dere!

Det er sikkert helt riktig og bra at dere fortsetter, selv om jeg ikke stemte på dere. Flertallet har talt. Sånn er demokratiet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg kunne ha klaget

Jeg kunne begynt å klage på Sylvi Listhaug og kommentarene hennes (som til tider høres ut som Trump). Jeg kunne klaget på at de blå har økt skattene eller at de bruker mer av oljefondet for å gjennomføre politikken sin.

Men det er ikke det jeg vil ta frem. Jeg vil heller snakke om noe jeg føler er viktigere: miljø.

Du kan si hva du vil, men ikke at miljø er uviktig, det aksepterer jeg ikke. Uansett hva du mener, kan du ikke med fakta argumentere mot å jobbe for å motvirke klimaendringer.

Én måte å redde verden

Å kutte mengden CO2 samt andre klimagasser som slippes ut i atmosfæren, er den eneste måten å redde verden på. Det blir faktisk ikke enklere enn det. Øker vi temperaturen i verden, kommer dårlige ting til å skje.

For det kommer til å bli verre. Dette er en forferdelig utvikling på flere måter, men det jeg er mest redd for, er flyktningene som vil skapes.

Med tanke på flyktningkrisen i 2015 har jeg liten tro på at verden kommer til å takle en ny, større krise på en bedre og mer raus måte.

Jeg høres sikkert sur og krisemaksimerende ut, men jeg vil ikke bare skrike dommedag til de som vil høre. Det skjer flere gode endringer i verden, som at Kina i stor grad bremser utbygging av kullkraftverk.

Det finnes lysglimt selv i en verden der USA, som utgjør en ekstremt stor del av det total utslippet CO2 i verden, går ut av Parisavtalen.

Verden ser grå ut, hverken mer eller mindre.

Så la meg komme med en utfordring, kjære Stortinget:

Ta klima seriøst.

Lykke til. Ikke skuff oss.