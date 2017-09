Venninnen min ble provosert over at klærne ikke passet. Jeg kjente bare på skam

VGs MinMote har i det siste laget to videoer om at flere av kjedebutikkene har dårlig klesutvalg for store mennesker, og at selv de aller største størrelsene er for små for en som ellers bruker størrelse «medium».

Etter å ha sett videoene kjenner​ ​jeg​ ​at det​ ​vokser​ ​frem​ ​en​ ​klump​ ​i​ ​magen.

Og​ ​det​ ​er​ ​ikke​ ​selve​ ​videoene​ ​som​ ​gir​ ​meg​ ​dårlig​ ​selvfølelse,​ ​for​ ​jeg​ ​synes​ ​jo​ ​i utgangspunktet​ ​at det​ ​er​ ​flott​ ​at​ ​noen​ ​tar​ ​opp​ ​kampen​ ​for​ ​å​ ​normalisere​ ​kvinnekropper, ​og​ ​særlig​ ​når​ ​de​ ​bruker​ ​humor!

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Men likevel​ ​klarer​ ​jeg​ ​ikke​ å ​stå​ ​sammen​ ​med​ ​kvinnene i videoene​ ​i​ ​kampen.​ ​Hvorfor?​ ​Jo, fordi​ ​jeg​ ​skammer​ ​meg​ ​så​ ​inderlig.

Passer ikke figuren min

Jeg​ ​interesserer​ ​meg​ ​jo​ ​for​ ​mote​ ​og​ ​vil​ ​gjerne​ ​henge​ ​med​ ​på​ ​trendene,​ ​men​ ​det​ ​virker som​ at ​ingenting​ ​sitter​ ​fint​ ​på​ ​min​ ​fyldige​ ​timeglassfigur.​ ​Et​ ​par​ ​slengbukser​ ​og​ ​en​ ​skulderløs topp​ ​får​ ​meg​ ​til​ ​å​ ​se​ ​ut​ ​som​ ​en​ ​sammentrykt​ ​biff​ ​presset​ ​inn​ ​i​ ​en​ ​lompe.​

​For​ ​«large»​ ​på​ ​klesbutikker som Zara,​ Bik Bok​ ​og​ ​Nelly​ ​passer​ ​bare​ ​ikke​ ​min​ ​kropp.

For et par måneder siden ​dro​ ​jeg​ ​og​ ​en​ ​venninne​ ​på en butikk​ på ​jakt​ ​etter​ ​noen bukser som​ ​vi​ ​hadde​ ​sett​ ​på​ ​nettsiden​ ​deres​ ​at​ ​gikk​ ​helt​ ​opp​ ​til​ ​«extra large».​ ​Da​ ​vi​ ​kom​ ​til​ ​butikken,​ ​spurte venninnen min​ ​ekspeditøren​ ​om​ ​hun​ ​kunne​ ​ta​ ​ned​ ​to​ ​par bukser​ ​i​ ​«extra large»,​ ​men​ ​vi​ ​fikk​ ​da beskjed​ ​om​ ​at​ ​​denne butikken​ ​ikke​ ​tok ​inn​ ​buksene ​i​ ​denne​ ​størrelsen.

Vi​ ​smøg​ ​oss​ ​​sakte​ ​ut​ ​av​ ​butikken. Venninnen​ ​min​ ble provosert, for​ ​i​ ​hennes​ ​øyne​ ​er​ ​det​ ​jo​ ​en selvfølge​ ​at​ alle skal​ ​få​ ​kjøpe​ ​de​ ​klærne​ ​de​ ​vil. Men jeg, ​jeg​ ​bare​ ​skammer​ ​meg,​ ​for​ ​jeg kunne​ ​jo​ ​kjøpt​ ​buksene hvis​ ​jeg​ ​bare​ ​hadde​ ​tatt​ ​noen​ ​ekstra​ ​løpeturer.

Morsomt og tragisk

Egentlig​ ​vil​ ​jeg​ ​legge​ ​meg​ ​ned​ ​og ​gråte og​ ​le,​ ​men​ ​mest​ ​gråte.​ ​På​ ​et​ ​tidspunkt​ ​har​ ​jeg​ ​innsett at​ ​samfunnets​ ​bilde​ ​av​ ​skjønnhet​ ​er​ ​langt​ ​fra​ ​hva​ ​jeg​ ​selv​ ​er. Og​ ​det​ ​er​ ​på​ ​en​ ​måte​ ​så​ morsomt,​ ​samtidig​ ​som​ ​det​ ​er​ ​tragisk​ ​at​ ​jeg​ ​velger​ ​å​ ​gråte​ ​over​ ​en​ ​slengbukse.

Kanskje​ ​det​ ​er​ ​litt​ ​av​ ​problemet​ ​-​ ​at​ ​jeg​ ​har​ ​godtatt​ ​at​ ​jeg​ ​ikke​ ​passer​ ​inn​ ​i​ ​motebildet ​og egentlig​ ​bare​ ​gjemmer​ ​meg​ ​under​ ​dynen.​ For​ ​det​ ​har​ ​jeg​ ​gjort​ ​lenge,​ ​men​ ​nå​ ​føler​ ​jeg​ ​​meg så​ ​utenfor​, ​og​ ​jeg​ ​vil​ ​også​ ​passe​ ​inn​ ​i​ ​skjønnhetsidealet.​

Jeg har ​begynt​ ​å​ ​trene på​ ​senter​ ​flere dager i​ ​uken for å få på buksene​.

Selv​ ​om​ ​jeg​ ​i​ ​utgangspunktet​ ​ikke​ ​er misfornøyd​ ​med​ ​kroppen​ ​min,​ ​vil​ ​jeg​ ​kunne​ ​kjøpe​ ​de​ ​klærne​ ​jeg​ ​vil.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Fikk du med deg debatten i Si ;D om overvektige modeller?

Les disse: