De siste ukene har vi igjen hørt hvor forferdelig det kan gå når barn mobbes. NRK Brennpunkts historie om Arnar og Mia var tøffere å se enn jeg var forberedt på.

Dokumentaren viser to barn som blir plaget. Vi ser dem også strekke ut en hånd for å få hjelp. Dessverre opplever de at vi i voksenverden ikke ser dem.

Verken Arnar eller Mia fikk den hjelpen de trengte for at mobbingen skulle stoppe.

Nye regler

Hanne Reppen Kvikstad skrev her i Si;D 25. september at hun blir sint når hun ser barn som mobbes. Jeg kjenner igjen følelsen hennes.

Derfor er jeg glad for å kunne fortelle at vi nettopp har økt innsatsen for å hjelpe dem som trenger det mest.

I august fikk vi nye regler mot mobbing i skolen. Nå sier loven at alle som jobber i skolen har plikt til å gripe inn om de ser eller mistenker at en elev blir mobbet eller holdt utenfor.

Effektivt sikkerhetsnett

I tillegg har vi laget et sikkerhetsnett som er mye mer effektivt. Det tar barnas og familienes side hvis skolene og kommunene ikke gjør det de skal.

Kampen mot mobbing er kampen for alle barn og unge. Endringene regjeringen nå har innført, styrker den kampen.

Vi skal ha glassklare regler som følges strengt opp. Det skal ikke lenger skal være mulig å snu seg vekk.

